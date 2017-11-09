Lineage 2: Revolution’da ön kayıt zamanı

Asya’nın en hızlı büyüyen mobil oyun şirketi Netmarble Games Corp., oyunseverler arasında efsane oyunlardan biri olan Lineage serisinin en yeni versiyonu Lineage 2: Revolution için Türk oyunculara yönelik ön kayıtların 15 Kasım 2017 tarihine kadar devam edeceğini duyurdu.

Asya ülkelerinde 1 numara

Yaz aylarında Asya ülkelerinde yayınlanan ve oyunseverlerden büyük ilgi gören Lineage 2: Revolution oyunu 17 günde 100 milyon dolar hasılat yaparak dijital oyunlar tarihinde en yüksek gelir yapan oyun olma özelliğini kazanmıştı. 2017 yılına damgasını vuran mobil MMORPG oyunu olan Lineage 2: Revolution, Japonya’da sadece 18 saat içerisinde App Store’da 1 numara oldu. Asya’da 6 ülkede Google Play ve App Store’da 1 numara ve sadece 2 gün içerisinde Kore’de hem Google Play hem de App Store’da 1 numara olmayı başardı.

Ön kayıt 15 Kasım’a kadar

Lineage 2: Revolution oynamak isteyen Türk oyun severler için ön kayıt dönemi 15 Kasım 2017 tarihine kadar devam edecek. Oyunda, oyuncuların seçebileceği 4 ana karakter İnsan, Elf, Kara Elf ve Cüce olarak sıralanıyor. Oyuna ön kayıtla girecek olan oyunculara Kahraman Başlangıç Paketi ve Tam Ekipman Seti hediye edilecek. Ön kayıt olan oyuncuların bir diğer avantajı ise oyunda kullanacağı isimleri rezerve edebilmesi. Ayrıca oyuncular site üzerinden ön kayıtla beraber klan kurabilir ve klanlara 15 kişi davet edebiliyor.

Oyuna Google Play ile ön kayıt yaptıran kullanıcılara 200 Kırmızı Elmas hediye edilecek. Bu ödülün oyun açıldıktan sonra 10. Seviyeye gelen kullanıcılara gönderilecek. App Store kullanıcılarına ise 200 Kırmızı Elmas yanı sıra ‘Sonsuz Lejyoner Yüzüğü’ hediye edilecek.