Lineage 2: Revolution iki ayda 5 milyon oyuncuya ulaştı

Netmarble Games , mobil MMORPG oyunu Lineage 2: Revolution’un 2 ay içinde 54 ülkede 5 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaştığını açıkladı. Bu başarıyı oyuncularla kutlamak üzere tüm oyunculara 5 Güçlendirme Parşömeni verilecek.

Kuleye 10 kat eklendi



Oyuncuara 50’ye 50 Kale Kuşatması ve 30’a 30 Açık Kuşatma özelliklerini yeni sunan Lineage 2: Revolution, şu ana dek mobil cihazlarda sunulan en büyük ölçekli çoklu oyuncu özelliği bulunan oyun oldu. Netmarble, Kibir Kulesi’ne 10 kat daha ekleyerek, toplam kat sayısını 70’e çıkardı ve Rün ve TP gibi ek ödüller kazanma fırsatını oyuna ekledi.

Ekipman Birleştirme Etkinliği geliyor



Ayrıca, Lineage 2: Revolution oyuncuları Ekipman Birleştirme Etkinliğine katılabilecek. Etkinlik tarihi 18 Ocak 10:59 olacak. Etkinliğe katılan tüm oyuncular en az bir S Derece ekipman kazanacak.

Oyuna eklenecek bir diğer etkinlik, 17 Ocak 2018 saat 10:59’da başlayacak olan Aymel’in Okulu etkinliği. – Büyüme Rehberi Etkinliği’nde ise oyuncular, 5 görev tamamladıklarında otomatik olarak seviye atlayacaklar. Oyuncular bir günde en fazla 2 ücretsiz giriş yapabilecekler. Daha iyi ödüller almak için oyuncuların daha zor görevlerin üstesinden gelmesi gerekecek. Oyuncular, Adena, Geliştirme Parşömeni Paketi, Kutsal Parşömen Paketi alma fırsatını yakalayacak.