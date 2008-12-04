Lincoln kupayı istiyor

Galatasaray ise uzun süredir annemizin liginde ilk üçü göremiyor.

Gerçi şu da var, artık çok açık bir şekilde maç seçen sarı kırmızılı oyuncuların bu maçta ne yapacağını kestirmek için ligde gösterdikleri performansı gözlemlemek yeterli olamazdı…

Berlin’de çok soğuk bir hava… Lakin yetmiş bin kişilik Berlin Olimpiyat Stadını dolduran, çoğunluğu gurbetçilerden oluşan on binlerce taraftar ortamı ısıtmaya yetiyor.

Galatasaraylı taraftarların arasında yer yer Fenerbahçeli gurbetçileri seçince yüzümüzde tak

Sinan Özcan yazıyor

dirkar bir gülümseme oluşuyor.

Kameraman maç öncesi kendince “Miss Stadium” olarak belirlediği gurbetçi “Monica Bellucci”yi bizlere ezberletiyor…

Derken takımlar tünelde beliriyor… Ve yine Şampiyonlar Ligi havasında bir maça daha başlıyoruz.

Takımın başında kaptan olarak çıkan Lincoln adeta Almanya’ya kendini hatırlatmaya gelmiş. Galatasaray’ın bütün ataklarında başrolde olan Lincoln sahanın tartışmasız yıldızı…

Bütün verkaçlarda Lincoln var… Uzaktan en fazla etkili şut ondan... Geriden kısa paslarla oyun kurmada takımın beyni olan Lincoln 10 numara top oynadı…

Artık otuz yaşında olan Brezilyalı yıldız, belli ki Avrupa’da ciddi bir şeyler yapmak istiyor. Arkadaşları da ona ayak uydurabilirse, Galatasaray’ın mayısta Kadıköy’e gelmesi çok uzak bir ihtimal olmayabilir.

De Sanctis çok pozisyonda başarılı oldu. Ancak bir pozisyonda yine boşa çıktı. Neyse ki Hannibal Lecter Servet yetişti ve gole giden topu çıkardı.

Sabri yine sık sık ileri çıkarken bazen etkili de oldu ama özellikle ilk yarıda Pantelic’e bomboş alanlar bıraktı…

Sol bekte oynayan Hakan Balta arada sırada atak organizasyonlarında rol kapmaya çalışsa da, yaptığı oldukça kötü ortalarla pek çok hücum girişimini sonuçsuz bıraktı. Ancak savunmada önceki maçlara göre daha başarılı olduğunu da belirtmeliyiz.

Orta sahada Barış oyunun savunma yönünde takımının en etkili oyuncusuydu. Daha önceki maçlarda orta sahada yumuşak kalan Meira’dan çok daha etkili oldu. Maçın hücum oyuncusu Lincoln olacaksa, savunma oyununun yıldızı da tartışmasız Barış Özbek’ti.

Sabri’nin sakatlanmasıyla oyuna giren Emre Güngör de her zamanki çalışkanlığıyla, oyunun en stresli bölümlerinde hatasız oynayarak, ileriki maçlarda Servet’in yanında Meira’nın yerini alabileceğinin sinyallerini verdi.

Arda’yı bu maçta beğenmeyenler çoğunlukta olacaktır. Ancak bir oyuncunun, hele ki 20 yaşında bir oyuncunun her maçta maç kurtarmasını beklerseniz hayalcilik yapmış olursunuz. Arda hücum adına belki çok etkili olmadı ama o da belli ki kendi kendine “bu gece bende bir hal var, madem hücumda verimli olamayacağım, ben de var gücümle koşar, adam kovalar, top çalarım, savunmada takımıma yardımcı olurum” demiş… İyi de etmiş.. Kendisini eleştirenlere fazla kulak asmamalı…

Mehmet Topal’ın vasat bir görüntü vermesini maç eksiğine bağlayabiliriz. Onun, Barış’ın, Emre Güngör’ün iyileşmeye başlaması Galatasaray için güzel haberdir. Skibbe bu oyuncuları verimli bir şekilde kullanabilirse, hücum gücü zaten çok etkili olan Galatasaray, birkaç hafta sonra o bildik presiyle rakibini boğan, takım savunmasını ilerletmiş agresif takım hüviyetine bürünecektir.

