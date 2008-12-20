Linç TV Spor Paketi

Emrah Öner yazıyor

Maç rezalet..Hakem keza aynı..Saha-seyirci-hava bitmiş..Emre, Aleks, o, bu..Artık telaffuzdan sıkıldım...

Peki daha rezaletini mı istersin?

Al sana rezaletin karesi kübü.

Tarih 5 Ekim, Fenerbahçe 4 yemiş Kayseri’den...

Şeytan Rıdvan’ın yazısına bak sen.

“Aragones'e veda edilsin, kulübe büyük katkıları bulunan Aziz Yıldırım ve yönetici arkadaşları hatadan dönecek önemli kararlar alacaktır muhakkak.”

Mesela Ziya Şengül emretmiş : “Bu gidişat iyi değil. Sen sen ol Azizim, bir an evvel aklı başında kararlar ver. Ver ki, beğenmediğin Zico’nun takımını geri getir.”

Ömer Çavuşoğlu’nun başlığı..“Lige havlu attı.”

19 Ekim yine Rıdvan : “Dün geceki hatalar devam ederse kolay kolay kazanamazsınız.”

Selçuk Yula : “Umut yok”

Erman Toroğlu : “Bu Fenerbahçe ancak Kocaeli tipindeki takımları yener. Biraz düzgün bir takıma hiçbir şey yapamaz.”

Can Bartu : “Fenerbahçe alarm veriyor. Bu nasıl düzelecek? Ben bu oyuncularla pek mümkün görmüyorum.”

Sergen, 6 Kasım : “Eskişehir beraberliğinden sonra “F.Bahçe Londra’ya PAF Takım’la gitsin” diye başlık atmıştım..”

5 Ekim 2008

6.hafta 6 puan, Fenerbahçe 12.ci

20 Aralık 2008

16.hafta 32 puan, Fenerbahçe Lig lideri.

Sen Allah aşkına Lig’e bak.

Allah’ın adını verdim Türkiye’e bak.

Önce Anelka sonra Önder kolunu sokuyor Konya filelerine, sonra diyorsun hakem hataları çok etkilemiyor, karanlık hiç birşey yok.

Top kaleye giriyor, Önder gol olmadığını biliyor, itiraz dahi etmiyor, Yasin koşup Önder’e bağırıyor niye itiraz etmiyorsun diye. Maç sonrası bir de Önder utanmadan koluma çarpmadı diyor. Omuzunu gösteriyor kameralara. Neden? Çünkü para var işin ucunda. Trilyon var.

E senin memleketinde...

Botokslu gibi gülen bir belediye başkanı mekanik sayaçtı, elektronikti, doğalgazdı derken kameraların karşısında balonlari patlatıp götürüyorsa paraları, Önder de diyor ki ben de gösteririm oramı buramı, alırım giderim trilyonları.

Git oğlum git.

Gidebildiğin yere kadar git. Aleks’i Josico’u Emre’i falan da götür yanında istersen.

Bizden uzak dur da.