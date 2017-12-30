Linç itirafına müfettiş

Açıklamada infaz koruma memurları hakkında verilmiş kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırıldığı ifade edildi. Bakanlık ayrıca, hem memurlar hem de Ulaş Yurdakul’u döverek öldüren tutuklu ve hükümlüler hakkındaki soruşturmanın devam ettiği ve olayın incelenmesi için müfettiş görevlendirildiğini belirtti.

ANNESİNE ANLATTI

Yurdakul, Nihat Şen ve 7 adamı tarafından dövülerek öldürülmüştü. Şüphelilerden İbrahim Armağan’ın cezaevi telefonundan annesiyle görüşürken cinayeti itirafı tespit edilmişti. 3 Ocak 2017’deki görüşme kaydı dosyaya girmişti.