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    Linç itirafına müfettiş

    İsmail SAYMAZ
    30.12.2017 - 00:55 | Son Güncelleme:

    ADALET Bakanlığı, önceki gün Hürriyet’in gündeme getirdiği, Balıkesir Kepsut L Tipi Cezaevi’nde kalan 41 yaşındaki mahkum Ulaş Yurdakul’un 1 Ocak 2017 tarihinde dövülerek öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma hakkında açıklama yaptı.

    Açıklamada infaz koruma memurları hakkında verilmiş kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırıldığı ifade edildi. Bakanlık ayrıca, hem memurlar hem de Ulaş Yurdakul’u döverek öldüren tutuklu ve hükümlüler hakkındaki soruşturmanın devam ettiği ve olayın incelenmesi için müfettiş görevlendirildiğini belirtti.

    ANNESİNE ANLATTI

    Yurdakul, Nihat Şen ve 7 adamı tarafından dövülerek öldürülmüştü. Şüphelilerden İbrahim Armağan’ın cezaevi telefonundan annesiyle görüşürken cinayeti itirafı tespit edilmişti. 3 Ocak 2017’deki görüşme kaydı dosyaya girmişti. 

    Etiketler: Kepsut L Tipi Cezaevi , gazetehaberleri
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