Limonun faydaları nelerdir? Limonlu su zayıflatır mı?

Limonun içinde çok sayıda besleyici madde bulunur. C vitamini, B6 vitamini, A vitamini, E vitamini, folik asit, niyasin, tiyamin, riboflavin, pantotenik asit, bakır, kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum, çinko, fosfor ve protein içeren limonun iyi geldiği başlıca şeyler ise şöyle: Limonun yapısındaki karmaşık antioksidanlar kanserle savaşır. Ayrıca limon diyabeti, kabızlığı, yüksek tansiyonu, ateşi, hazımsızlığı önler. Bunların yanı sıra cilde, saçlara ve dişlere de iyi gelir. Limonun ayrıca böbrek taşlarının oluşumunu engellediği de araştırmalarla tespit edilmiştir.

Limon suyu, hazımsızlık ve kabızlık karşısında çok etkili bir silahtır. Yemeğinize birkaç damla limon suyu damlattığınızda bunun sindirimi kolaylaştırdığını görebilirsiniz.

Limon suyuyla basit bir sindirim kolaylaştırıcı da yapabilirsiniz. Bunun için limon suyu, soğuk suyu, soda, tuz ve birazcık balı karıştırın. İçine isterseniz nane yaprakları veya ezilmiş rezene tohumları da ekleyerek tadını güçlendirebilirsiniz.

Alkali su olarak da bilinen limonlu suyun faydaları arasında sayılması gereken bir diğer şey de kilo vermeye yardımcı olmasıdır. Limonun içindeki doğal asit kanı temizler ve besinlerden alınan şekerin vücutta dengelenmesini destekler. Antioksidan içeriği sayesinde vücudu toksinlerden arındıran limon sindirim sistemini ve böbrekleri de temizler. Bu sayede vücuttaki fazla suyun atılmasına yardımcı olur. Limonda bulunun pektin lifleri vücuda alındığında tokluk hissi verir ve yağ yakımını hızlandırır. Bütün bunlar bir araya geldiğinde, her sabah içilen limonlu suyun kilo vermeye yardımcı olduğu çok net söylenebilir.

Limonun yararları arasında en önemlilerinden biri diş ağrısına iyi gelmesidir. Eğer ağrıyan dişinize taze sıkılmış limon suyuyla müdahale ederseniz, ağrınızın azaldığını fark edeceksiniz. Ayrıca diş etlerine limon suyuyla masaj yapmak diş eti kanamalarını önlemekte çok etkilidir. Limon suyu diş eti sorunlarından kaynaklı ağız kokusuna karşı da yararlı bir silahtır.

Limonun saça faydalarına gelirsek, saç derisine sürülen limon suyu, kepeği ve saç dökülmesini önler. Limon suyu saçınıza parlaklık da kazandır.

Limonun cilde faydaları da muhakkak bu listeye eklenmelidir. Doğal bir antiseptik olan limon suyu, güneş yanıklarının ve arı sokmalarının acısını azaltmakta önemli rol oynar. Akne ve egzamaya karşı da yararlı bir doğal ilaç olan limon suyu, yaşlanmayı önleyen yapısıyla kırışıkların ve siyah noktaların giderilmesine yardımcı olur. İçine bal da eklenmiş limonlu su içmek, cilde doğal bir parlaklık verir.

Limon sadece dış kullanım için değil metabolizmamız için de kritik değerdedir. Örneğin antiseptik ve koagülan özellikleriyle iç kanamayı önler. Burnunuz kanadığında, bir pamuğa birkaç damla limon damlatıp burun deliğinize tampon yaparsanız, kanamanın durduğunu görebilirsiniz.

Son olarak aromatik ve antiseptik özelliğiyle limon, yorgun ayaklarınızı dinlendirmek için en uygun ilaçtır. Bunun için ılık limonlu suya ayaklarınızı sokup bir süre bekletmeniz yeterli olur.