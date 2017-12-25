‘Limit dışı bir operasyon’

Ancak çıkarılacak kira sertifikası bütçenin gelir ve gider hesabıyla ilişkilendirilmeyecek. Hazine Müsteşarlığı da yapan CHP’li Faik Öztrak, Vakıfbank’ın Varlık Fonu’na devredileceğini, operasyonun da borçlanma limitinde gösterilmeyeceğini belirterek, borçlanma çapasının da böylece delindiğini ileri sürdü. Önceki gün çıkarılan KHK’da Vakıfbank’taki Vakıflar Genel Müdürlüğü hisselerinin bedeli için çalışma yapılacağı daha sonra da Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen devir bedeli karşılığında eşit tutarda 5 farklı kira sertifikası çıkarılacağı kaydedildi. Çıkarılacak bu kira sertifikaları bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeyecek. Yine Vakıflar Bankası çalışanlarının Vakıf Sandığı (Sandık) için de KHK ile yetki alındı. Sandık isterse Bakanlar Kurulu kararı çıktıktan 120 gün sonra devir için başvuru yapabilecek. Bu durumda da özel tertip Devlet iç borçlanma senedi çıkarılacak. Ancak bu iç borçlanma senetleri de bütçenin gelir ve gider tarafı ile ilişkilendirilmeyecek.

‘VARLIK FONU’NA DEVİR’

CHP Tekirdağ Milletvekili Faiz Öztrak, 696 sayılı KHK’da yer alan Vakıfbank düzenlemesi ile Varlık Fonu’na ilişkin düzenlemelerin bir bütün olarak düşünülmesi gerektiğini söyledi. Vakıfbank için çıkarılacak borçlanma enstrümanlarının bütçeyle ilişkilendirilmemesi için, “Bütçe disiplini diye bir şey kalmadı” şeklinde yorumladı. 2001 yılında kamu bankalarının zararının karşılanması için senetler çıkarıldığını, burada zarar olmadığını dile getiren Öztrak, bu operasyondan sonra Vakıfbank’ın Varlık Fonu’na devredileceğini ileri sürdü. KHK’da Varlık Fonu’na verilen dış borcu devrine ilişkin düzenlemelerin finans kesimine gelebilecek bir ceza için ön alma olduğunu ileri süren Öztrak, “Bugüne kadar bir sürü çapa yok edilmişti. Böylece borçlanma limiti çapasını da bitirmiş oldular” dedi.

Geçtiğimiz günlerde yasalaşan torba yasada borçlanma limiti 37 milyar lira artırıldı. 2017 yılının başında 117.2 milyar lira borçlanma programı yapılmıştı. Ancak 40.3 milyar liralık net borçlanma ihtiyacı doğdu. Bunun için de 37 milyar ilave borçlanma yetkisi alınmıştı. Bu yıl sonunda toplam borçlanmanın 162.3 milyar lirayı bulması bekleniyor. 2018 yılında da 158.2 milyar lira borçlanılması öngörülüyor.

BAĞDAT’A ŞUBE

VAKIFBANK dün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) düzenleme ile ilgili açıklama yaptı. Kararnamenin söz konusu maddeleri ile payları borsada işlem görmeyen (A), (B) ve (C) grubu ortaklar ile ilgili düzenlemeler getirildiği belirtilen açıklamada, “Payları borsada işlem gören (D) grubu ortaklara ilişkin bir düzenleme getirilmemiştir. Bu sebeple borsada işlem gören (D) grubu yüzde 25.22’lik paylar ile ilgili herhangi bir değişiklik olmayacaktır” denildi. Vakıfbank’tan dün yapılan ikinci açıklamada ise Bağdat’a şube açılacağı duyuruldu. Açıklamada, “Irak’ın Bağdat kentinde yeni bir şube açılması için işlemlerin başlatılmasına karar verilmiş olup, şube açılışıyla ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında yapılması gereken her türlü işlemin gerçekleştirilmesi konusunda Genel Müdürlüğümüz yetkilendirilmiştir” denildi.