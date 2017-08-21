Liman özelleştirmesinde yeni karar

Taşucu Limanı ve liman geri sahası özelleştirmesinde son teklif tarihi uzatıldı.

7 Nisan'da çıkılan ilan tarihinde belirtilen 24 Ağustos son teklif tarihi 28 Eylül'e uzatıldı.

Mersin ili, Silifke ilçesi, Taşucu Mahallesi’nde bulunan Taşucu Limanı ve liman geri sahasında bulunan taşınmazlar bütün halinde işletme hakkının verilmesi yöntemiyle, 36 yıllığına özelleştirilecek.İstekliler tekliflerini 21 Temmuz 2017 tarihine kadar verebilecek.

Geçici teminat bedeli 15 milyon lira olarak belirlenen ihaleye ilişkin şartname ve tanıtım dokümanı, 10 bin lira karşılığında temin edilebilecek.İhaleye gerçek ve tüzel kişilerle ortak girişim grupları katılabilecek. Yatırım fonları ancak ortak girişim grubuna dahil olarak ihaleye katılabilecek ve gruplar sadece yatırım fonlarından oluşamayacak.