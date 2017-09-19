Likya Yolu Ultra Maratonu 23 Eylül’de başlıyor!

Etkileyici tarihi dokusu ve büyüleyici doğal güzelliği ile “Likya Yolu” dünyanın en iyi rotalarından biri olarak diğer ultra maraton rotaları arasında öne çıkıyor. Toplam 509 km uzunluğundaki Tarihi Likya Yolu'nun yaklaşık 230 km'lik bölümünü kapsayan ve her gün bir etabı koşularak 6 günde tamamlanacak olan Likya Yolu Ultra Maratonu (LYUM), parkurunun içinde barındırdığı ayırt edici özellikler ile dünyadaki benzersiz ultra maraton destinasyonlarından biri olarak tanımlanıyor. Bu spora gönül vermiş koşucular için hepsi ayrı birer cazibe unsuru olan yüksek zorluk derecesi, büyüleyici tarihsel dokusu ve eşsiz doğal güzellikleri ile LYUM, katılımcılara unutamayacakları bir deneyimi vaat ediyor.

Yarış direktörlüğünü dünyada birçok ultra maratonu tamamlamış olan Prof. Dr. Taner Damcı’nın üstlendiği Likya Yolu Ultra Maratonu, 6 farklı kategorisi ile herkese bu maratonun bir parçası olma ve heyecanlı atmosferi yaşama imkanı sunuyor. Under Armour, Garmin, Antur Mice, Acıbadem Mobil sağlık hizmetleri, Arvento mobil takip sistemleri ve Argos’un desteği ile Ultra Maraton, Dicovery 6G, Takım Yarışları ve Likya Trail Series kategorileri 70K, 37,5K ve 16,5K olmak üzere 6 farklı kategoride gerçekleşecek Likya Yolu Ultra Maratonu ile farklı mesafeler, koşullar ve zorluk derecelerinde, yeni başlayandan profesyonel sporculara kadar herkes için uygun bir kategori var.

Bu eşsiz maceraya dahil olmak için son birkaç gün. Detaylı bilgi ve yarış sırasında yapılacak canlı bağlantılarla takipte kalmak için www.likyayoluultramaratonu.com adresini ziyaret edebilirsiniz.