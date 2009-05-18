Ligin panzeri

Ankara bu kez Beşiktaş için gerçek bir deplasman olmadı.

Beşiktaş’a ayrılan %5’lik kontenjanın yanı sıra kale arkası tribünde bırakılan büyük boşluk, Ankaragücü tribünlerinde çıkan olaylar ve 1. dakikada gelen gol bir anda maçı deplasman havasından uzaklaştırdı.

3 gün önce Fenerbahçe’yi deviren Kartal maçın belli bölümlerinde kupa maçının yorgunluğunu hissetti.

Ancak Beşiktaş’ın bu durumundan Ankaragücü yararlanamadı.



Ankaragücü’nün tamamen savunma ve forvet adamlarından ibaret bir dizilişle oynayıp orta sahayı boş bırakmasıysa maçın en büyük hatası oldu.

Ve bunun sonucundan Kartal’ın katı savunmasına karşı duran topların dışından hiçbir pozisyon bulamadı.

Diğer tarafta Yusuf biraz daha oyuna ağırlığını koyabilseydi Beşiktaş maçta daha çok topla oynayabilirdi.

Belki bunda Ankaragücü’nün tam anlamıyla 3 tane forvet ile oynamasının ve bu nedenle Cisse’nin bu maçta fazla öne çıkmamasının payı çok, yinede Yusuf’un bu tarz kilit maçlarda daha etkin oynaması gerekiyor.

Yusuf’un bu boşluğunu Tello büyük ölçüde kapattı. Tabi ki oyunun son bölümlerinde yorulup oyundan düşene kadar...

İşte büyük takımlar bu noktada kendini hissettiriyor Yusuf yoksa Tello, oda yoksa Holosko var.

Siyah beyazlıların attığı 3. gol bu hafta ligin en güzel gollerinden biriydi belki de en iyisiydi... 3 futbolcu, toplam 200 metrelik depar, 14 saniye içinde çekilmiş bir aksiyon filmi ve final vuruşu… Mükemmeldi!

Beşiktaş bu galibiyetle keskin virajı kayıpsız atlattı ve rakiplerine gözdağı verdi.

Eğer çok büyük bir hata olmaz ise Kartal için şampiyonluk artık çok yakın…

Bir parantez de Fabian’a açmak lazım; müthiş bir profesyonel…

Beşiktaş’ın bütün açıklarını kapatıyor.

Bir bakıyorsunuz sağda, 10 saniye sonra solda, ileride, geride…

Ancak bunlar boş koşular değil hep faydalı işler yapıyor.

Attığı golse tam anlamıyla mükemmeldi ve verdiği mücadelenin ödülüydü.

Ne kaptan ama

Yılların verdiği tecrübeyle daha sakin ve olgun olması gereken Ceyhun’un sinirli davranışlarda bulunması Ankaragücü’nün sonunu hazırladı.

Profesyonellik bu tarz kriz zamanlarında ortaya çıkar.

Üstelik defalarca bu tarz hatalar yapmasına rağmen Ceyhun halen dersini almamış.

Verdiği aşırı tepkilerle kırmızı kartı hak etmesine rağmen Tolga Özkalfa bunu yapmadı.

Özkalfa iki taraf için de ufak tefek faullerde çok yanlış kararlar verdi. Ancak bunun büyük ölçüde sebebi Ceyhun’un maçından başından başlayıp sonuna kadar süren agresif tavrıydı.

Kaptanları böyle devam ederse Ankaragücü’nün seneye Bank Asya’da olması sürpriz olmaz.