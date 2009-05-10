Ligin Kahyası mısın?

Fatih Kaya yazıyor

Ama sahada bir hakem var ki hem futbola hem de Beşiktaş'a çelme atmak için elinden geleni yaptı.

Holosko topla oynamaya çalışırken bel hizasında ve eli vücuduna yapışık şekilde top birden sekip eline geliyor.

Hakem süratle koşup Holosko'nun alnına sarı kartı yapıştırıyor.

Takdir hakkıdır öyle görmüştür diyoruz.

Ama nasıl bir takdir hakkıysa hakem bizi yanıltmak için elinden geleni yapıyor.

Akabinde bir kaç pozisyon sonra Sivok yaptığı ilk faulde ve çok alakasız bir noktada sarı kartı görüyor.

Hakem o kadar şartlanmış ki ligin balansıyla oynamaya kendisini oyuna müdahale etmek zorunda hissediyor.

Sanki kulaklığından Sivasspor - İBB maçını dinliyor!

İlk yarı tüm engellemelere rağmen Holosko'nun çok şık golüyle 1-0 siyah beyazlıların üstünlüğü ile bitiyor.

2. Yarı daha moralli çıkıyor sahaya Kara Kartal...

Sivas 2-0 mağlup çünkü...

Ancak ilk yarı nasıl bir eyyam havasındaysa adaleti sağlaması gereken kişi 2. yarıda aynı tempoda devam ettiriyor maçını!

Holosko çok güzel bir pozisyonda topu Bobo'ya aktarıyor oda aynı güzellikte o kadar net ve harika bir pas bırakıyor ki Holosko'ya git bu golü at bizi rahatlat diyor.

Hafif bir dokunuş kaleciyle burun buruna kalacak Holosko...

Ancak arkadan bir müdahale ve Holosko yerde.

Baki dahil herkes faul ve kırmızı kart bekliyor.

Oda ne Kahyamız oyunu devam ettiriyor.

Her Beşiktaş aleyhi pozisyonda bayrak sallayan yardımcıda pozisyona karışmıyor.

Karışmaz tabi onun işi değil çünkü!

Dedik ya hakem kendini ligin kahyası olarak görüyor.

Eyyamsa eyyam alasını yapıyor.

Yürü be koçum kim tutar seni!

Bir kaç dakika sonra Beşiktaş golü yiyor. Maç 1-1.

Maç böyle bitse ne olacak?

Ne mi olacak tabii ki hiç bir şey...

Onlar hala Bülent Yıldırım'ın verdiği penaltı'ya taksınlar.

Deniz Çoban'ın vermediği penaltı'yı yayınlarında bile göstermesinler!

Geçen hafta faulden ve ofsayttan yenilen golü, verilmeyen penaltıyı Beşiktaş kötü oynadı zaten getirsinler.

Hani diyorduk ya hakemi de yeneceksin.

Futbolcular çıldırmış sen misin hakkımızı yiyen diyerek 3 tane daha gol atıp kartalı ligin zirvesine taşıyorlar.

İşte hem hakemi hem rakibi yenmek budur!

Mustafa Hoca'nın da dediği gibi artık bu tren raydan çıkmaz önüne geleni ezip geçer!