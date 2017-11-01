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    Ligatus İstanbul ofisi 5. yaşını kutladı

    Hürriyet Haber
    01.11.2017 - 14:01 | Son Güncelleme:

    Premium Native Reklam Ağı Ligatus, Türkiye ofisinin açılışının 5. yılını kutladı. Harbiye Klein‘da gerçekleştirilen etkinlikte tüm Ligatus Türkiye ekibi; Grubun CEO’su Klaus Ludemann ve COO’su Julien Moose ile birlikte reklamverenler, ajanslar ve yayıncı gruplarından oluşan seçkin bir topluluğa ev sahipliği yaptı.

    Ligatus’un 5. Yıl kutlamasına DJ Orkun Bozdemir performansı ve profesyonel dansçıların gösterileri eşlik etti. Şirketin COO’su Julien Moose ‘Ligatus Türkiye, 5 yılın ardından Türk dijital reklam pazarında çift hanelerde büyüme devam ediyor. Bunu güvenli marka konumlandırma, ürün yatırımı (son dönemlerde programatik platfomlar) ve ekibimize borçluyuz’ dedi.

    Şirketin Türkiye Ülke Müdürü Emre Faks, “Türkiye’de 5 seneyi gerimizde bıraktık. Ancak burada sadece bunu değil, üzerinde heyecanla çalıştığımız birçok yeniliği hayat geçireceğimiz önümüzdeki dönemleri de şimdiden kutlamak istedik” dedi.

    Şirket, Premium Native reklam çözümleri ile 5 yıl içerisinde, Türkiye’nin önde gelen 200’den fazla yayıncısıyla birlikte 1.000’e yakan reklamveren markanın işini büyütmesine katkı sağladı.

    Etiketler: teknoloji
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