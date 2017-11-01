Ligatus İstanbul ofisi 5. yaşını kutladı

Ligatus’un 5. Yıl kutlamasına DJ Orkun Bozdemir performansı ve profesyonel dansçıların gösterileri eşlik etti. Şirketin COO’su Julien Moose ‘Ligatus Türkiye, 5 yılın ardından Türk dijital reklam pazarında çift hanelerde büyüme devam ediyor. Bunu güvenli marka konumlandırma, ürün yatırımı (son dönemlerde programatik platfomlar) ve ekibimize borçluyuz’ dedi.



Şirketin Türkiye Ülke Müdürü Emre Faks, “Türkiye’de 5 seneyi gerimizde bıraktık. Ancak burada sadece bunu değil, üzerinde heyecanla çalıştığımız birçok yeniliği hayat geçireceğimiz önümüzdeki dönemleri de şimdiden kutlamak istedik” dedi.



Şirket, Premium Native reklam çözümleri ile 5 yıl içerisinde, Türkiye’nin önde gelen 200’den fazla yayıncısıyla birlikte 1.000’e yakan reklamveren markanın işini büyütmesine katkı sağladı.