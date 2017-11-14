Lifebox telefon rehberinizi yedekliyor

Rehber yedekleme özelliği kullanılarak rehberde kayıtlı olan numaraların silinme ihtimaline karşı önem alınabiliyor. Ayrıca telefon değişikliği sırasında en büyük ihtiyaçlardan biri olan rehber bilgilerini yeni telefona taşıma sorunu da lifebox ile kolayca çözülüyor. lifebox uygulamasını download eden kullanıcılar, tek tık ile tüm telefon rehberini yedekliyor, kontaklarına diledikleri zaman diledikleri cihazlardan erişebiliyor. Üstelik kullanıcılar rehber yedeği için saklama alanı kotasından tükenmeden kullanım yapabiliyor.

Bünyesinde 1,5 milyardan fazla dijital içeriği barındıran lifebox’ın rehber yedekleme özelliğiyle kullanıcılar telefonlarındaki tüm rehberi güvenle bu saklama alanına yedekleyebiliyorlar. Telefon rehberlerini diledikleri zaman telefona geri yükleyebiliyorlar. Ayrıca lifebox’a yükledikleri rehber bilgilerini webden görüntüleyip bilgisayara indirebiliyorlar.