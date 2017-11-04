Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Liechtenstein'da işsiz sayısı 307'ye düştü

Liechtenstein'da işsiz sayısı 307'ye düştü

Hürriyet Haber
04.11.2017 - 14:43 | Son Güncelleme:

38 bin nüfuslu küçük Avrupa prensliği Liechtenstein'da işsiz sayısı, 12 kişi daha azalarak 307 oldu.

Küçük Avrupa ülkesi Liechtenstein'da işsizliğin Ekim ayında 307 kişiye düştüğü açıklandı. Bu sayı, bir önceki aya göre 12 kişi daha az.

Liechtenstein istihdam dairesinin açıklamasına göre, AB üyesi olmayan ülkedeki işsizlik oranı yüzde 1.6 dolayında kaldı. En güncel verilere göre bu oran AB üyesi ülkelerin tamamından daha düşük.

Zengin bir ülke olan ve monarşiyle yönetilen Liechtenstein Prensliği'nde toplam 38 bin kişi ikamet ediyor. Ülkedeki çalışan sayısı ise 37 bin 500. Bunun mümkün olabilmesinin nedeniyse, çalışanların yarısından fazlasının başta komşu İsviçre ve Avusturya olmak üzere diğer ülkelerden gelmesi.

Resmi dili Almanca olan Liechtenstein'da, geçen ay ülke çapında toplam 800 iş ilanı yayımlandı. Ülke ekonomisinin temelini sanayi, hizmet ve banka sektörleri oluşturuyor. İş gücünün büyük kısmı bu alanlarda çalışıyor

Etiketler: Liechtenstein iş
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri