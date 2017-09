Lidyalılara soracak bir hesabımız var

Bu kez konu SPONSORLUK...

Yani, Beşiktaş Medical Park İnönü Stadyumu...

Amaç;

Bir... Maddi gelir...

İki... Stratejik hamle...

Sonuç...

Yeni Stadyum...

**

Endüstriyelleşmede bir çok ülke gelişimini tamamladı...

İngiltere, Almanya, İspanya haliyle başlıca ülkeler...

İtalya halen bizim gibi gelişimini tamamlayamadı...

Neden diye sorarsanız...

Endüstriyelleşmenin en büyük adımı ve sonuncusu, kulüp takımlarının artık modern stadyumlara sahip olmaları...

Modernlik sadece kalite değil...

Kastettiğim stadyumları 7/24 hizmet edecek ve kazanç sağlayacak bir yapı haline getirebilmek...

Neden? derseniz...

Çok basit, artık takımlar rekabeti üst seviyeye çıkarttılar...

Bugün bunu Beşiktaş yapmassa, rakipleri yapar ve aradaki mesafeyi açar...

Nitekim Şükrü Saraçoğlu stadyumunun tamamlanmasından sonra Fenerbahçe'nin Galatasaray ve Beşiktaş'a nazaran daha fazla gelir elde ettiğini görmemek körlük olur...

Kaldı ki sadece stadyum olarak planlanmasına rağmen böyle bir fark yaratıldı...

Şimdi de Galatasaray, Ocak ayında açılacak yeni stadyumu ile birlikte çıtayı biraz daha yukarılara çıkartacak...

Anlaşılacağı gibi dengeler Beşiktaş adına olumsuz anlamda bozuldu bile...

Benzer bir durum İngiltere'de Arsenal'in başına gelmişti...

Hatırlayın, Arsenal rakiplerine karşı maddi olarak geri kalmamak için Highbury'den taşınmak zorunda kaldı...

Emirates Stadyumunun yapımında da kapasitenin arttırımı için ciddi savaşlar verdi...

Peki, Beşiktaş için yeni stadyum girişimler ne durumda?

Henüz net bir durum ortada yok...

Şuan kazma vurulsa bile en erken iki yıl içinde tamamlanabilecek...

Beşiktaş iki yılda rakiplerinden geri kaldığı stadyum geliri açığını nasıl kapatacak?

Artık kabul etmek gerekir ki, en kolay nakde çevrilebilecek yer stadyumlar...

Beşiktaş'ını izlemek için gelmek zorunda olduğu tek yer!

Kombineler, loca kiraları, maç günleri gişe ve lisanslı ürün hasılatları, reklam gelirleri v.s.

Açığın bir şekilde kapatılması lazım, Demirören'in cebinden çıkacak paralara daha ne kadar muhtaç kalacağız?

Altı buçuk milyon euro başlangıçta gerçekten ufak bir para gibi görünüyor...

Stratejik bir hamle oluşunun bedel ile birlikte yeni yapılacak stadyum için olduğunu düşünüyorum...

Yıllardır yeni stadyumun yapımı için yapılan bürokratik savaşlara şahit oluyoruz...

İdeolojik açıdan bakarak sinirleri bozmayada gerek yok...

Aynı zamanda "forma al", "atkı, şapka al" diyerek yapılan telkinlerle de sinirlenmemek gerekir...

Gelecek para Kartal Yuvalarından elde edilen gelirlerle kapatılacak bir açık değil...

Zaten rakiplerle o ortamda eşit şartlarda yarışmaya çalışıyoruz...

Bunu yapmak, isyan edenlere, isyanla cevap vererek "baskın basanındır" düşüncesi...

Yemezler...

Yanlış bir bakış açısı...

Burada dikkat edilmesi gereken, rakiplerle her alanda aynı rekabet ortamlarında yarışabilmek...

Stadyumsa stadyum, formaysa forma, yıldız futbolcuysa yıldız futbolcu, rekabet her alanda yakalanabilmeli...

Tekrar ediyorum. Her seferinde başkanın cebinden çıkacak paraya bakmamak gerekiyor...

Fedakarlık yapmamız gerekiyor...

Profesyonel anlamda düzelir, maddi açıdan Barça gibi bir marka oluşturabilirsek, işte o zaman göğüs reklamına kadar düşüncemizi yansıtabiliriz...

Yazımın başlığınada taşıdığım üzere biz yokken meydanı boş bulan Lidyalılara soracak bir hesabımız var. Ahirete kadar sabredin, bu kez hesabı maalesef orada keseceğiz...