Liderlikle patronluk arasındaki 5 büyük fark

Patron çalıştırır, lider öncü olur

Önünüzde çok ciddi bir sunum var. Üstelik tüm departman olarak belki de ilk defa böyle bir şeyin üstesinden gelmeye çalışacaksınız. İşte eğer başınızdaki insan size hiç bir yardımda bulunmayın bunu yapmanın göreviniz olduğunu söyleyip kendi odasına çekildiyse o bir patrondur. Ancak nasıl yapacağınızı le planlayıp, tüm kaygılarınızı sıfıra indirip, birlikte çalışmaya başladıysa o bir liderdir. Lider yol açar ve o yolda takım arkadaşlarını peşinden sürükler.

Patron ‘ben’ der, lider ‘biz’

İşte o çok zor işi başardınız ve sıra geldi bu başarının meyvelerini toplamaya. O da ne! Patron çoktan teşekkürleri ve tebrikleri almaya, meyveleri toplamaya başlamış bile. de ağzınız açık kalmış bir köşede onu izlemekten başka şansınız yok. Oysa o bir lider olsaydı o işte emeği geçen herkesin bu teşekkürde payı olduğunu bilir ve herkese hakkını teslim ederdi. Liderlerin ‘ben’ kavramı yoktur ‘biz’ kavramı vardır.

Patron emreder, lider yardım eder

Patronların iletişim sorunları vardır. Bu nedenle bir insanın patron mu yoksa lider mi olduğunu kolayca anlayabilirsiniz. Çünkü patron en kısa zamanda yanınıza gelir ve sizden en kısa sürede bir işi bitirip ona teslim etmenizi ister. Oysa lider var olan işi birlikte yapmak ve bitirmek üzerine çalışır. Bir lider her zaman en ağırından en hafifine her işte yanınızdadır.

Patron fikir buyurur, lider fikrinizi sorar

Patronların fikirleri çok önemlidir. Genelde kibarlıktan sizi dinliyormuş gibi yaparlar ama o an düşündükleri tek şey sustuğunuz anda kendi fikrini söylemektir. Hatta çoğu zaman fikrinizi o bulmuş gibi söylesin diye çabalar hale gelirsiniz. Ancak lider fikrinizi dinler ve ona değer verir. Öncelikli olarak fikirlerinizin bir anlamı vardır ve onlar üzerinde durulur. En son aşamada kendi fikirlerini söyler.

Patron saygı buyurur, lidere saygı duyulur

Patronlar en ufak bir anlaşmazlıkta karşınıza dev bir saygı duvarı örer. Bu saygıyı ona göstermeniz gerektiğinin sık sık vurgusunu yapar. Çünkü içten içe ona saygı duymadığınızın da farkındadır. Lider buna gerek bile duymaz çünkü herkes ona saygı duyuyordur zaten.