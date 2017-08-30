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    Liderlerin bayram programı

    AA
    30.08.2017 - 11:35 | Son Güncelleme: 30.08.2017 - 11:35

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı boyunca İstanbul'da olacak, Başbakan Yıldırım'ın da bayramı İstanbul'da karşılaması bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bayramı İstanbul'da, MHP Genel Başkanı Bahçeli ise Ankara'da karşılayacak.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programları belli oldu.Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kurban Bayramı boyunca İstanbul'da olması planlanıyor.  Başbakan Yıldırım'ın ise bayramı İstanbul'da karşılaması bekleniyor.

    Berberoğlu'na ziyaret

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Kurban Bayramı'nın ilk günü MİT tırları davası kapsamında tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile görüşmek üzere İstanbul'da olması bekleniyor.

    Maltepe Cezaevi'ndeki ziyaret için Adalet Bakanlığına izin başvurusunda bulunan Kılıçdaroğlu, bu talebin olumlu karşılanması halinde Berberoğlu ile görüşerek, bayramını kutlayacak.

    Kılıçdaroğlu'nun bayramın diğer günlerini ise ailesiyle geçireceği, çeşitli ziyaretler yapacağı öğrenildi.

    Bahçeli ve Destici Ankara'da

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise bayramı Ankara'da karşılayacak.

    BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bayram namazını Tacettin Dergahı'nda kılacak. Destici, namaz sonrası BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret edecek.

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da bayramı Ankara'da karşılayacak liderlerden.

    DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, bayramın birinci günü Aydın'da olacak. Aksakal, bayramın ikinci günü Ankara'da partililerle bayramlaşacak.

    Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirecek.

    Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan , Başbakan Binali Yıldırım , CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , Kurban Bayramı
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