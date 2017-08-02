Liderlere ‘yön’ verdi

YÖN bulmak için kullanılan en önemli teknolojilerin başında GPS geliyor. Ancak bu teknoloji, kapalı mekanlarda uydu sinyalleri almadığı için çalışmıyor. Bu sorunu çözmek isteyen Türk girişimciler, kapalı alanlarda konum bulmaya yarayan bir teknoloji geliştirdi. ‘Indoora’ adındaki yerli startup, fuar merkezleri, hastaneler, havaalanları, stadyumlar ve AVM’ler gibi büyük ölçekli kapalı mekanlarda mobil cihazlar için yüksek hassasiyetli navigasyon teknolojisi ve servisleri sunuyor. Indoora en önemli sınavını ise geçen ay Almanya’da düzenlenen G-20’de verdi. GPS teknolojisinin kapalı mekanlarda çalışmaması, binaların gittikçe büyümesi ve karmaşıklaşmasından yola çıktıklarını anlatan Indoora kurucu ortağı Emrah Deniz Kunt, özellikle ilk defa ziyaret edilen mekanlarda aranılanı bulmak ciddi bir problem haline geldiğini belirtti.

ANLIK KONUM ALMA BİLGİSİ

Kunt, “Wi-Fi ve Bluetooth sinyallerine ek olarak akıllı telefonlardaki diğer sensörlerden gelen verileri, geliştirdiğimiz konumlama algoritmasıyla birleştiriyoruz. Böylece, son kullanıcılara anlık konum alma bilgisi sunuyoruz. Ayrıca bu teknoloji sayesinde işletmeler, ziyaretçilerine doğru yer ve doğru zamanda erişebilme şansına sahip olabiliyor. Mekanlar, sunulabilecek reklam, fırsat ve bilgilendirmeler ile hem mevcut müşterilerine daha iyi hizmet verebiliyorken, yeni müşteri kazanımında önemli bir avantaj sağlayabiliyor. Örneğin; bir mağaza, teknolojimiz destekli mobil uygulamayı kullanan ve ayakkabı reyonunda 15 dakika geçiren müşterisine, sadece ona özel ve ayakkabı ürünlerinde anında kullanılmak üzere bir indirim kuponu gönderebiliyor” dedi. Buna ek olarak sundukları analitik servislere de değinen Kunt, şunları söyledi: “Mekan sahipleri, mekanın seçilen zaman aralıklarında yoğunluk haritalarına, ziyaretçilerinin en çok nerede vakit geçirdikleri ve en çok ziyaret edilen mağazalar gibi istatistik verilerle ziyaretçileri hakkında daha detaylı bilgiye ulaşarak mekanlarını daha etkin ve verimli bir şekilde yönetebilme şansına sahip olabiliyorlar.”

5 BİN KİŞİ KULLANDI

Indoora’nın geliştirdiği teknoloji geçen ay Almanya’da düzenlenen G-20 Zirvesi’nde de kullanıldı. G20 Zirvesi’nin düzenlendiği Hamburg Fuar Merkezi’ne teknoloji altyapılarını kurduklarını anlatan Indoora’nın kurucu ortağı Emrah Deniz Kunt, “G20 zirvesinin resmi mobil uygulamasını geliştiren firma, Berlin ofisimiz ile iletişime geçti. Görüşmeler sonucunda zirvenin resmi konumlama teknolojisi sağlayıcısı olduk. Projede doğrudan Alman Federal Basın Ofisi ile birlikte çalışma imkanı bulduk. Proje kapsamında G20 Zirvesi’nin düzenlendiği Hamburg Fuar Merkezi’ne teknoloji altyapımızı kurduk ve G20 Compass mobil uygulaması içerisinden teknoloji ve servislerimiz G20 süresince tüm katılımcılara sunuldu. G20 tarihinde ilk defa böyle bir teknoloji devreye alındı ve 2 günlük etkinlikte 5 binin üzerinde kullanıcı teknolojiyi aktif olarak kullandı. Bir Türk şirketi olarak, dünyanın en önemli ve kritik etkinliğine teknoloji satmış olmak bizim için çok büyük bir gurur kaynağı oldu” dedi.

Indoora’anın geliştirdiği kapalı mekanlardaki konumlama teknolojisi geçen ay Almanya’nın Hamburg şehrinde düzenlenen G-20 konferansında kullanıldı. Bu teknoloji 5 bin kişiye ulaştı.

Ayrıca Kunt, geçen yıl 6 aylık demo sürecinden sonra Tüyap Fuarcılık ile anlaştıklarını ve geliştirdikler ‘MyTüyap’ uygulamasının 12 fuarda aktif olarak kullanıldığını belirtti. Kunt, “2017 yılı başında Vodafone Park Stadyumu’na kurulum yaptık” diye konuştu.

ÖNCELİKLİ HEDEFLERİ YURTDIŞI

KUNT, şu ana kadar bir melek yatırımcıdan yatırım aldıklarını ifade ederek gelecek planlarını şu şekilde anlattı: “İlk yurtdışı ofisimizi Berlin’de açtık. Teknolojimizin dünya standartlarında bir kalitede olduğuna inanıyoruz. Şimdiye kadar yaptığımız projeler ve aldığımız geri bildirimler de bunu destekliyor. Bu yüzden öncelikli hedefimiz yurtdışı görünürlüğümüzü arttırmak. Bunun yanında, iç mekan konumlama teknolojisinin kullanılabileceği diğer sektörlere giriş yapmaya çalışıyoruz. Örneğin, yurt içinde ve dışında hastanelerde personel ve demirbaş takibi için kullanılmak üzerine bir sistem geliştiriyoruz. Yakında bu ürünümüzü de piyasaya süreceğiz.”

YURTDIŞINDAN BAŞARILI 3 GİRİŞİM

1- Shopify’dan kablosuz POS cihazı

E-ticarete yönelik ödeme altyapısı sunan Shopify, ‘Chip&Swipe’ adlı kablosuz POS cihazı geliştirdi. Shopify’da dükkân açan satıcıların fiziki ortamda da ürün satabilmesini, ödeme alabilmesini sağlayacak.

2- Carwow’a 39 milyon dolar yatırım

Otomobil sektöründe alıcılarla yetkili bayileri bir araya getiren Birleşik Krallık merkezli girişim Carwow, 39 milyon dolar yatırım aldı. Seri C turunda gerçekleşen yatırım Vitruvian Partners tarafından yapıldı.

3- Amazon’dan teslimat dolabı

Dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden Amazon, teslimat dolaplarını denemeye başladı. Amazon’un Hub adını verdiği bu yenilik, müşterilerin siparişlerini Amazon belirli noktalarda konumlandırdığı kargo kutularından teslim almasını sağlıyor.

HAFTANIN YATIRIMI

Monument’a 1.4 milyon dolar yatırım

YAPAY zekâ altyapılı teknolojisiyle fotoğraf depolama imkanı sunan girişim Monument, ACT Venture Partners‘tan 1.4 milyon dolar tohum yatırım aldı. Monument, yapay zekâyı kullanarak fotoğrafların daha iyi yönetilmesini sağlıyor. Bu yatırım turuna ACT Venture Partners liderliğinde Chicago merkezli yatırım şirketi Bluestein Associates, İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent ve seri melek yatırımcı Sinan Güler de katıldı. Monument, geçtiğimiz yıl Kickstarter’dan 703 bin dolar fon toplamayı başarmıştı.

GİRİŞİMCİ ETKİNLİĞİ

SUCOOL için son başvuru tarihi 18 Ağustos

SABANCI Üniversitesi’nin 2013 yılında hayata geçirdiği “teknoloji tabanlı girişimleri” hızlandırma merkezi SUCOOL, 2017 yılı 2. dönem başvurularını almaya başladı. 2017 yılı başında, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın finansal desteği, Girişimcilik Vakfı ortaklığı ve Siemens Türkiye’nin kurumsal desteği ile faaliyetlerini genişleten SUCOOL, 2017 yılı boyunca 2 döngüde toplam 20 girişime uluslararası pazarlara erişim ve hızlı ticarileşme

desteği vereceğini ve ayrıca yeterli gelişimi gösteren girişimcilerini 1 haftalık Silikon Vadisi ve 1 haftalık Londra “uluslararası girişim hızlandırma kamplarına” götüreceğini duyurdu. SUCOOL’un ikinci dönem başvuruları 18 Ağustos’ta sona erecek.

GİRİŞİMCİLERE ÖNERİLER

HANDE ENES’TEN 5 TAVSİYE

ÜYESİ olduğu İstanbul Startup Angels ile girişimlere yatırım yapan isimlerin arasında Hande Enes bulunuyor. Şu ana kadar özel araç çağırma uygulaması OLEV, özel teslimat platformu ACL teslim ve satın alma departmanları için iş süreçlerini standardize eden Jetract yatırımlarıyla dikkat çeken Hande Enes’in girişimcilere tavsiyeleri şu şekilde:

1- İnsan ilişkilerine önem verin: Girişimci, şirketinin özellikle başlangıç aşamasında her şeyiyle ilgilenmek zorunda olup, iş planından pazarlamaya, finansal planlamadan yatırım aramaya kadar uzanan süreçleri takip etmekle yükümlüdür. Bu yolda, özellikle startup ekosisteminde bilgi ve donanımıyla şirketinize destek olabilecek birbirinden kıymetli insanların deneyimlerinden faydalanabilirsiniz, ancak doğru iletişim şart. Vakti kıymetli insanlardan minimum vakitte maksimum yardım alabilecek metodlarınız olsun.

2- Sebat edin: Herkesin bir fikri vardır, ama çok azımız bunu hayata geçirebilecek sabra sahibiz. Sabırlı olun; tüm zamanınızı ve konsantrasyonunuzu girişiminize ayırın. Girişimcilik, part-time yapılacak bir iş değildir; zaman ve emek ister.

3- Pivot edebilme ihtimalini göz önünde bulundurun: Girişimci ürünüyle sahaya indiğinde çoğu zaman tüm dünyanın, ürününü satın almak için kendisine doğru koşmadığı acı gerçeğiyle yüzleşmek durumunda kalır ancak bazı durumlarda iş planlarında ya da ürünün kendisinde yapacakları değişikliklerle sahada başka bir ihtiyaca hizmet edebileceklerini tespit edebilirler. Bu durumda rotanızı vakit kaybetmeden gerçek ihtiyaca doğru çevirin.

4- Kontrollü büyüyün: Özellikle yatırım aldıktan sonra girişimcileri büyüme stratejileriyle ilgili zorlu bir sınav beklemektedir. Bir sonraki yatırım turuna kadar şirketinizin mali gücünün yeterliliği için planlı ve zamanlaması doğru yapılmış bir büyüme stratejiniz olsun.

5- Çıkış stratejiniz, bugünün işidir: Bugünden nasıl çıkış (exit) yapacağınız ile ilgili bir strateji geliştirip adım adım bunu iş planınızda uygulamaya koymalısınız. Bir şirketin sizi hangi sebeplerden dolayı satın alacağına dair gerçekçi dayanaklarınız olsun.