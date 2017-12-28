Liderler yeni normallere adapte olacak

Lider ve yöneticilerde aranan özellikler değişim göstererek zenginleşti. Çoklu ihtiyaçları çözebilen, esnek, teknoloji bilgisi yüksek profesyoneller her zaman bir adım önde ve daha güçlü yönetici adayları olarak nitelendiriliyor. Liderler değişimin daha hızlı ve keskin yaşandığı, belirsizliklerin ise daha uzun ve neredeyse bir tür sıradan durum haline geldiği ortamlara liderlik yapmak durumunda.

VUCA (Volatile – Uncertain – Complex – Ambigious) denilen bu yeni iş ortamında başarının ve güçlü liderliğin yolu belirsizlik, karmaşıklık, oynaklık ve muğlaklığa uyum sağlamaktan geçiyor. Liderler zihinsel olarak birlikte çalışabilme, bütünü görebilme ve esneklik konusunda kendilerini geliştirmek zorundalar. Bu noktada eğitim ve koçluk hizmetleri veren şirketler devreye giriyor. Bunlardan biri de Türkiye’de sistemik yaklaşımla takım koçluğu veren Motiva Uluslararası Eğitim ve Koçluk Hizmetleri.



Motiva Kurucusu ve eğitmeni Gamze Bayraktaroğlu başarılı liderlerliğe dair şu ipuçlarını veriyor: “Gerek ülkemizdeki değişimin gerekse dünya dinamiklerinin sonucu olarak 2018 yılı liderlerin belirsizliğin, iniş çıkışlı piyasaların, karmaşıklığın içinde yön bulmaya çalıştığı bir dönem olacak. Ekibi ile birlikte düşünmek, birlikte karar vermek, ekibini motive etmek, olumsuz duyguları yönetmek, hataların moralsizliğinden çabuk dönebilmek, çevik olmak liderlerin gündemindeki önemli konular. Yeni normallere adapte olabilmek için liderler önce kendilerini sonra da karşılarındakileri dinleme becerisini geliştirmek zorunda. Koçluk sayesinde bunu yapabilmeyi başarıyorlar. Duyguları anlamak, onları tetikleyen bakış açılarını dinlemek, önyargıları kırmak, yargılamadan anlamak, daha verimli çalışmaları getiriyor elbette. Kişiler arası çatışmaların ve takım çalışmasının zayıflığının şirketlere verdiği zararlar çok büyük.“