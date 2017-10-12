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    Liderler, Saksonya seçimlerini bekliyor

    BERLİN
    12.10.2017 - 10:15 | Son Güncelleme:

    Almanya’da genel seçimlerden sonra gözler bu pazar yapılacak Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi seçimlerine çevrildi. Anketlerde Sosyal Demokratlar önde görünüyor.

    BAŞBAKAN Merkel, genel seçimlerden yaklaşık üç hafta sonra koalisyon görüşmelerine başlamak için Aşağı Saksonya Eyaleti’nde pazar günü yapılacak seçimin sonuçlarını bekliyor. Saksonya seçimleri Hıristiyan Birlik, Yeşiller ve Hür Demokratlar arasındaki olası Jamaika koalisyonu konusunda bir ipucu da verecek. Aşağı Saksonya’da Sosyal Demokratlarla (SPD) Yeşiller ortak koalisyonu hükümette. SPD ve Yeşiller’in bir sandalye fazlası, Yeşillerli milletvekili Elke Twesten’in istifasıyla sona erdi ve erken seçim kararı alındı. Twesten, Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) grubuna katıldı.

    RAKİBİNE AĞIR ELEŞTİRİ
    Salı akşamı yapılan TV düellosunda Stephan Weil, CDU’lu rakibi Bernd Althusmann’ı Yeşiller’den istifa eden milletvekilini gruba alarak demokratik kuralları çiğnemekle suçladı. Weil, Althusmann’a, “Bu sizin boynunuzda değirmen taşı gibi asılı kalacak” dedi. Althusmann ise bu suçlamayı iftira olarak niteledi ve Weil hükümetini eğitim ve okul politikasında sınıfta kalmakla eleştirdi. İki rakip arasında çok sert tartışmalara sahne olan düellodan eyalet Başbakanı Weil üstün çıktı.

    ANKETLERDE ÖNE GEÇTİ
    CDU ağustos ayındaki anketlere göre yarışı SPD’den 12 puan önde götürüyordu. CDU yüzde 40, SPD yüzde 28 oy alacaktı. Ancak son olarak geçen salı yapılan anketlerden sürpriz çıktı. Ankete göre SPD yüzde 33 ile öne geçmiş görünüyor. CDU’nun oyları ise yüzde 32. Yeşiller ve FDP’nin yüzde 10, AfD’nin ise yüzde 7 oy alacağı tahmin ediliyor. Sol Parti yüzde 5’le seçim barajının sınırında.
    Bu sonuçlara göre ne SPD ve Yeşiller ne de CDU ve FDP arasında ikili koalisyon seçeneği bulunuyor. SPD, Yeşiller ve FDP ya da CDU, Yeşiller ve FDP ile üçlü koalisyon mümkün olduğu gibi SPD, CDU ile büyük koalisyonun yanında Sol Parti’nin meclise girmesi durumunda kırmızı, kırmızı yeşil koalisyonu da ihtimal görünüyor.

    Etiketler: Bernd Althusmann , Stephan Weil , ALMANYA
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