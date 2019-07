LİDERLER MUHTEŞEM TÖRENLE TAÇLANDIRILDI

Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni, 22 Temmuz Pazartesi akşamı Hilton İstanbul Bomonti Hotel’de iş, sanat ve cemiyet dünyasından geniş bir katılımla gerçekleşti. Sunuculuğunu Öykü Serter ve Ufuk Özkan’ın gerçekleştirdiği törende konuklar, ünlü keman virtüözü Canan Anderson ve Hande Yener’in verdiği konserle keyifli saatler geçirdi.

Emekli Albay Burhan Özgür’ün genel müdür olmasıyla birlikte adeta altın çağını yaşamaya başlayan İşbir Elektrik, Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni’nde ‘’Yılın Jeneratör Markası’’ ödülünü aldı. Şirketin ödülünü alan Genel Müdür Burhan Özgür;’’ Aziz Türk milletinin vakfı, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın bir şirketi olan İşbir adına bu ödülü almaktan son derece onur ve gurur duyuyorum. Şu anda ülkemizin içerisinde bulunduğu zor durumda kahramanca mücadele eden Türk askerinin jeneratör ihtiyaçlarını karşılamaktan da son derece mutluyuz. Tüm ekibime başarılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Her şey Türkiye için…’’ diyerek ödülünü aldı. Adeta ünlü yağmurunun yaşandığı geceye katılımın çok yüksek olduğunu belirten Strong Medya Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Çiçek ‘‘Kısa sürede organize ettiğimiz Türkiye Lider Marka Ödülleri töreni her yönüyle muhteşem oldu. Törene katılan misafirlerimizin gösterdiği ilgi ve beğeni, yorgunluğumuzu hafifletti. Gördüğümüz ilgi 2020 yılında gerçekleştirmeyi planladığımız törenimiz için güçlü bir motivasyon kaynağı olacak’’ dedi. Sinan Çalıkoğlu’nun ‘‘Yılın En İyi Komedi Oyuncusu’’ ödülünü kucakladığı törende, Furkan Palalı, ‘‘Yılın En İyi Romantik Komedi Oyuncusu’’, Burak

Serdar Şanal ‘‘Yılın En İyi Çıkış Yapan Dizi Oyuncusu’’, Vildan Atasever ‘‘Yılın Başarılı Kadın Oyuncusu’’, Murat Kekili ‘‘Türk Rock Müziğine Katkı Ödülü’’nü aldı.

’’YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KADIN GİYİM MARKASI’’ JOIN US

Uzun yıllara dayanan bilgi ve tecrübesini moda severlerle buluşturmaya devam eden Join Us, en şık ve trend kadın kıyafetleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Avrupa’nın en büyük triko üretim tesisine sahip olan şirket, özgün tasarımlarıyla kadın giyim modasına yön vermeye devam ediyor

Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni’nde ‘‘Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Giyim Markası’’ ödülünün sahibi Join Us oldu. Şirketin Kurucusu Ebru Çankaya ödülünü alırken;’’ Öncelikle bu ödül gecesinde olmaktan mutluluk ve onur duyuyorum. Ben bu ödülü öncelikle Murat Balkuv için aldığımı söylemek istiyorum, bana inandığı ve güvendiği için. Biz çok eski bir triko firmasıyız,50 yıllık bir geçmişimiz var. Bir karar aldık ve ne kadar yatırım yaparsak yapalım markalaşmadan bu iş olmaz dedik. Çok kısa bir sürede bir marka yaratarak çok güzel bir yere geldik. Bize inan, bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu başarının mimarı olan ekibime de çok teşekkür ediyorum.’’ dedi.

’’YILIN GİRİŞİMCİ İŞ ADAMI’’ ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ CELAL GÖKÇEN Plastik, metal, inşaat, enerji, madencilik, gıda, medya, turizm, tarım gibi alanlardaki yatırımlarıyla fark yaratan Gökçen Şirketler Grubu’na son olarak Alman uçak fabrikası Aquila’yı satın alarak dahil eden Gökçen Group Yönetim Kurulu Başkanı Celal Gökçen, Türkiye Lider Marka Ödülleri’nde ‘‘Yılın Girişimci İş Adamı’’ ödülüne layık görüldü.

Gecede ödülünü alan Celal Gökçen;’’ Bu ödüle bizi layık görenlere öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bana yani 5. nesile el veren babama ve anneme teşekkürlerimi iletmek isterim. Tabi bunun yanında senelerdir benle birlikte olan, bu başarının arka planında bulunan iş arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

‘‘YILIN ENERJİ SEKTÖRÜ GİRİŞİMİ’’ SMARTPULSE Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni’nde ‘‘Yılın Enerji Sektörü Girişimi’’ ödülü SmartPulse’ın oldu. Enerji santralleri ve enerji tüketicileri için bulut tabanlı akıllı enerji maliyet ve enerji ticareti yönetimi çözümleri sunan Dijital Enerji Yönetimi Platformu SmartPulse’ın ödülünü şirketin Genel Müdür Önder Akar aldı. Önder Akar;’’Burada olmaktan ve bu değerli ödüle sahip olmaktan dolayı çok mutluluk duyuyorum. Bildiğiniz üzere teknoloji ve yazılım bütün sektörleri dönüştürüyor. Bizde bu yolculukta enerji sektörünü dönüştürmeye kendimizi adadık ve yola çıktık. Oldukça iyi gidiyoruz, bizim bu hayalimize inanan Sn. ortağımız Deniz Türkkan’a ve özellikle hayalimizi gerçekleştirmek için emek sarf eden tüm ekibimize teşekkür ediyorum ve bu ödülü kendilerine armağan ediyorum’’ diyerek ödülünü aldı.

’’YENİLENEBİLİR ENERJİ SEKTÖRÜNE KATKI’’ ÖDÜLÜ MUTLULAR GRUBUN Türkiye’nin en büyük çeltik üreticileri arasında yer alan Mutlular Grup, tarımsal atıkların enerjiye dönüştürülmesi adına Balıkesir Gönen’de 100 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiği biyokütle enerji santraliyle Türkiye Lider Marka Ödülleri Törenin de ’’Yenilenebilir Enerji Sektörüne Katkı’’ ödülüne layık görüldü.

Ödülü alan Mutlular Grup Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mutlu;’’ Bu organizasyonda emeği geçen ve bizi bu ödüle layık gören herkese çok teşekkür ediyorum.’’ dedi.

‘‘YILIN EN İYİ CALL CENTER MARKASI’’ SİTE TELEKOM İstanbul, Kars, Ağrı ve Iğdır’da bulunan 4 merkeziyle çağrı merkezi sektöründe sunduğu kalite odaklı hizmetin yanı sıra Doğu Anadolu bölgesinde açtığı merkezlerle bölge ve ülke istihdamına ciddi bir katkı sunan Site Telekom, Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni’nde ‘‘Yılın En İyi Call Center Markası’’ ödülünün sahibi oldu. Gecede ödülü alan Site Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altun;’’2008 yılında başlayan serüvenimiz bugün İstanbul, Kars, Ağrı ve Iğdır’da bulunan merkezlerimizde bulunan bini aşkın personelimizle devam ediyor. Ülkemizin ekonomisine ve gençlerimizin istihdam edilmesine katkı sunuyoruz, bundan sonra da aynı kararlılıkla gençlerimizin istihdamı için elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz. Bu ödülü almamızda emeği geçen bini aşkın yol arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum’’ diyerek ödülünü aldı.

‘‘YILIN HAYVAN SAĞLIĞI MARKASI” ÖDÜLÜ ZOETİS’İN Dünya Hayvan Sağlığı alanında sektörün global oyuncularından biri olan Zoetis, Dünya çapında 10.000’den fazla çalışanı ile 100’den fazla ülkede 25 üretim tesisi ve 300’den fazla üretim hattı ile 8 farklı hayvan türüne yönelik ürünler sunmaya devam ediyor. Sektöre sunduğu katkı ve başarısı ile Türkiye Lider Marka Ödülleri’nde ‘‘Yılın Hayvan Sağlığı Markası” ödülünün sahibi olan Zoetis’in ödülünü

Şirketin Türkiye – Ortadoğu Bölge Direktörü ve Türkiye Genel Müdürü Hakan Eras aldı. Hakan Eras;’’ Öncelikle bu güzel ödülü bize layık gördüğünüz için sizlere teşekkür ediyorum. Bu sene hayvan sağlığı kategorisi ilk bildiğim kadarıyla, dolayısıyla bu ilk ödülü almak bizim için son derece önemli ve gurur verici. 65 senedir Türkiye’deyiz ve bu güzel ülke için üretiyoruz. Şu anda da harika bir ekiple çalışıyoruz. Ben bu ödülü o harika ekip ve onların ailelerine ithaf ediyorum’’ dedi.



‘‘YILIN AKILLI SULAMA SİSTEMLERİ MARKASI’’ ÖDÜLÜ NETAFİM’İN 1965 yılında daha sürdürülebilir bir gelecek için kurulan ve bugün dünya çapında 29 iştiraki, 17 üretim tesisi ve 4.300 çalışanıyla, akıllı damla ve mikro sulama çözümleri konusunda dünya genelinde lider şirket konumundaki Netafim, Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni’nde ‘‘Yılın Akıllı Sulama Sistemleri Markası’’ ödülüne layık görüldü. Gecede şirketi adına ödülü alan Genel Müdür Pınar Parmaksız;’’ Kurulduğumuz 1965’ten bu yana temel misyonumuz çiftçilerimizin su ve enerji gibi kısıtlı kaynakları daha az kullanarak daha fazla verim almalarını sağlamak. Bu bağlamda akıllı sulama çözümleri üretiyoruz. Bu çabamızın bugün bu anlamlı ödülle taçlandırılıyor oluşundan dolayı büyük gurur duyuyoruz. Bu ödülü; markamızı en iyi şekilde temsil eden değerli bayilerimize, şirketimizin bugünlere gelmesinde büyük katkısı olan Asya Pasifik Başkanımız Ofer Oveed’e ve en önemlisi bu ödülün asıl sahibi olan Netafim Türkiye ekibine ithaf ediyorum’’ dedi.