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    Libya’da üç Türk kaçırıldı

    Şenay TARHAN / BERLİN
    04.11.2017 - 01:51 | Son Güncelleme:

    LİBYA’nın güneybatısındaki Ubari kentinde dün öğle saatlerinde silahlı bir grup, üç Türk ve bir Güney Afrikalı güvenlik görevlisini kaçırdı.

    İnşaat şirketi ENKA’dan yapılan açıklamada “Libya’da, 2’si geçici görevle ülkede bulunan personelimiz olmak üzere 3 vatandaşımız şantiye dışında seyahat halindeyken kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılmıştır. Şirketimiz, konuyu Türk ve Libya makamları ile temas halinde, yakından takip etmektedir” denildi. Açıklamada Türk çalışanların isimleri yer almadı. Libya basını ve Fransız AFP ajansında çıkan haberlerde, Siemens markası için çalışan Alman bir mühendisin de kaçırılanlar arasında olduğu iddia edildi ancak ENKA bu iddiayı kısa sürede düzeltti. Üç Türk vatandaşının ve Güney Afrikalı güvenlik görevlisinin kim tarafından ve niçin kaçırıldığı henüz bilinmezken, konuyla ilgili araştırmalar sürüyor. 

    Etiketler: gazetehaberleri
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