Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Efsane futbolcu Liberya Devlet Başkanı oldu

    Efsane futbolcu Liberya Devlet Başkanı oldu

    Hürriyet Haber
    29.12.2017 - 09:07 | Son Güncelleme:

    Liberya’da eski milli futbolcu George Weah, devlet başkanlığı seçimlerini kazanan isim oldu. Weah, Afrika’nın yetiştirdiği en büyük futbolcu olarak tanınıyor.

    Efsane futbolcu Liberya Devlet Başkanı oldu

    Liberya’da devlet başkanlığı seçimlerini eski futbolcu George Weah açık arayla kazandı. Liberya Ulusal Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Weah'ın oyların yüzde 61,5’ini aldığı, rakibi Devlet Başkanı Yardımcısı Joseph Nyumah Boakai’nin ise yüzde 38,5’te kaldığı belirtildi.

    Seçimin 10 Ekim'deki ilk turunda, muhalefetin adayı Weah ve iktidar partisinin adayı Boakai 20 adaydan ikinci tura kalan isimler olmuştu.

    51 yaşındaki Weah ilk kez 2005’te devlet başkanlığına, 2011’de de başkan yardımcılığına adaylığını koymuş, ancak seçilememişti. 2014 yılından bu yana senatör olan Weah, özellikle gençler arasında popüler.

     

    İÇ SAVAŞ VE SALGINLARIN PENÇESİNDEKİ ÜLKE

    Görev süresi dolan Nobel Barış Ödülü sahibi Devlet Başkanı Ellen Johnson Sirleaf, Afrika’nın bugüne kadar seçimle gelmiş ilk ve tek kadın devlet başkanıydı. Sirleaf’in tekrar aday olması yasalar uyarınca mümkün değildi.

    Bu seçimle Liberya’da on yıllardır ilk kez iktidar barışçı yoldan el değiştirmiş oluyor.

    Liberya 1989 – 2003 yılları arasında Afrika tarihinin en kanlı iç savaşlarından birine sahne olmuştu. 2014 yılında patlak veren ve üç yıl süren Ebola salgını, hükümetin de payı olduğu öne sürülen ekonomik durgunluğun derinleşmesine yol açmıştı. Liberya dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alıyor.

     AFRİKA’DAN ÇIKAN EN BÜYÜK FUTBOLCU

    Liberya'nın milli futbolcusu olan Weah, 90'lı yıllarda Paris Saint-Germain ve İtalya’nın AC Milan takımlarında oynamış, 1995’te de hem Avrupa’da “Yılın Futbolcusu” ödülünü hem de FIFA’nın “Yılın Futbolcusu” ödüllerini almıştı. Weah, 1998 yılında da “Yüzyılın Afrikalı Oyuncusu” seçilmişti.

    Efsane futbolcu Liberya Devlet Başkanı oldu

    Etiketler: Futbolcular , Başbakan
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri