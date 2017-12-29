Efsane futbolcu Liberya Devlet Başkanı oldu

Liberya’da devlet başkanlığı seçimlerini eski futbolcu George Weah açık arayla kazandı. Liberya Ulusal Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Weah'ın oyların yüzde 61,5’ini aldığı, rakibi Devlet Başkanı Yardımcısı Joseph Nyumah Boakai’nin ise yüzde 38,5’te kaldığı belirtildi.

Seçimin 10 Ekim'deki ilk turunda, muhalefetin adayı Weah ve iktidar partisinin adayı Boakai 20 adaydan ikinci tura kalan isimler olmuştu.

51 yaşındaki Weah ilk kez 2005’te devlet başkanlığına, 2011’de de başkan yardımcılığına adaylığını koymuş, ancak seçilememişti. 2014 yılından bu yana senatör olan Weah, özellikle gençler arasında popüler.

İÇ SAVAŞ VE SALGINLARIN PENÇESİNDEKİ ÜLKE

Görev süresi dolan Nobel Barış Ödülü sahibi Devlet Başkanı Ellen Johnson Sirleaf, Afrika’nın bugüne kadar seçimle gelmiş ilk ve tek kadın devlet başkanıydı. Sirleaf’in tekrar aday olması yasalar uyarınca mümkün değildi.

Bu seçimle Liberya’da on yıllardır ilk kez iktidar barışçı yoldan el değiştirmiş oluyor.

Liberya 1989 – 2003 yılları arasında Afrika tarihinin en kanlı iç savaşlarından birine sahne olmuştu. 2014 yılında patlak veren ve üç yıl süren Ebola salgını, hükümetin de payı olduğu öne sürülen ekonomik durgunluğun derinleşmesine yol açmıştı. Liberya dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alıyor.

AFRİKA’DAN ÇIKAN EN BÜYÜK FUTBOLCU

Liberya'nın milli futbolcusu olan Weah, 90'lı yıllarda Paris Saint-Germain ve İtalya’nın AC Milan takımlarında oynamış, 1995’te de hem Avrupa’da “Yılın Futbolcusu” ödülünü hem de FIFA’nın “Yılın Futbolcusu” ödüllerini almıştı. Weah, 1998 yılında da “Yüzyılın Afrikalı Oyuncusu” seçilmişti.