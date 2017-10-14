Liberaller böyle eziyet görmedi!

FEDERAL Meclis Başkanı Norbert Lammert, Mecliste grubu bulunan partilerin temsilcileriyle düzenlediği toplantının ardından yaptığı açıklamada, Federal Meclisin ilk oturumundaki oturma düzeninin, cumhurbaşkanını seçen Federal Konsey’deki (Bundesversammlung) gibi belirleneceğini belirtti.

Federal Meclis’in yanı sıra eyalet meclis üyelerinin de yer aldığı Federal Konsey’de en sağda oturan AfD’nin yanında sırasıyla FDP, CDU/CSU partileri, Yeşiller ve Sol Parti milletvekilleri yer alıyor.

Liberal eğilimli Hür Demokrat Parti temsilcileri daha önce AfD milletvekillerinin yanına oturmak istememiş ve tartışma yaşanmıştı.

GAULAND’DAN FDP’YE ELEŞTİRİ

FDP Sözcüsü Nils Droste, ilk oturumda Lammert’in oturma düzenini kabul edeceklerini ancak bu konuyu daha sonra yeniden tartışmaya açacaklarını kaydetti.

AfD Federal Meclis Grubu Başkanı Alexander Gauland ise FDP’nin tutumuna anlam veremediğini belirterek, “Bunu gülünç buluyorum” ifadesini kullandı.

Federal Meclisin ilk oturumu 24 Ekim’de yapılacak.