LGS ne zaman? 2018 LGS tarihi belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk defa yapılacak olan LGS öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyor. Şu anda sekizinci sınıfta olan ve LGS'ye hazırlanan öğrenciler merakla internette sınav tarihi ve başvuruların ne zaman yapılacağına dair araştırma yapıyor. Peki 2018 LGS ne zaman yapılacak? 2018 LGS başvuruları hangi tarihte başlıyor? İşte detaylar...

2018 LGS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı 2018 yılı sınav takvimine göre öğrencilerin merakla beklediği LGS sınavı bu yıl, 2 Haziran 2018 Cumartesi günü saat 10.00'da yapılacak. Öte yandan takvime göre 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar için gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı da (İOKBS) 3 Haziran 2018 tarihinde saat 10.00'da yapılacak.

LGS NASIL YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre sınavda öğrencilere, ‘Sözel Bölüm’ ve ‘Sayısal Bölüm’ olarak iki ayrı kitapçık ve iki ayrı optik cevap formu hazırlanacak. Sınav iki oturumda düzenlenecek. ‘Sözel Bölüm’de Türkçe, inkılap tarihi, din kültürü ve yabancı dili içeren 50, ‘Sayısal Bölüm’de ise matematik ve fen bilimlerini içeren 40 soru bulunacak. Sözel için öğrencilere 75, sayısal için de 60 dakika, yani toplam 135 dakika süre verilecek. Yani soru başına 1.5 dakika. Bu TEOG’a göre çok daha az. Bu nedenle hızlı ve dikkatli bir şekilde soruları çözebilenler öne çıkacak.

LGS SORULARI NASIL OLACAK?

Merkezi sınavın sorularını MEB hazırlayacak. Yayınlanan örnek sorulara bakılacak olursa, uzmanlar TEOG’a göre daha çok yorum ve muhakeme becerileri gerektiren soruların öğrencileri beklediğini belirtiyor. Ayrıca sorular TEOG’a göre daha uzun metinlere sahip, bu da süre yönetimini doğru yapan adaya avantaj sağlayacak. Merkezi sınavda 8’inci sınıf müfredatın soru gelecek. Ancak MEB’in yayınladığı örnek soruların, ilkokul birinci sınıftan itibaren kazanılan; okuma, neden-sonuç ilişkisi kurma ve muhakeme becerilerini ölçmeyi amaçladığı görülebilir. Özetle, okuduğunu anlamak ve bunu yorumlayabilmek daha da önemli bir hale geldi. Ezbere yer yok.

ADRESE DAYALI SİSTEMDE NASIL OLACAK?

Oldukça basit bir açıklama ile seçici 600-800 okul dışında, türü fark etmeksizin tüm liseler için adrese dayalı sistemle yerleştirme yapılacak. Aday eğitim bölgesi içinde yer alan istediği lise türlerini e-okul sistemi üzerinde tercih edecek. Burada MEB’in son açıklamalarına göre adaylara 5 tercih hakkı sağlanacak. Kendi eğitim bölgesi içindeki bir okula yerleşemeyenler ise, kayıt komisyonları aracılığıyla aynı ilçedeki diğer eğitim bölgeleri içindeki okullara yönlendirilecekler.

ÖZEL OKULLARA NASIL GİRİLECEK?

Türkiye Özel Okullar Derneği’nin geçen aylarda yaptığı açıklamaya göre aralarında yabancı okulların da bulunduğu sınavla öğrenci alan kolejler, merkezi sınav sonuçlarını dikkate alacak. Bu okullar, bir dönem tartışıldığı gibi kendi sınavlarını düzenlemeyecek.