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LG'nin yeni akıllı buzdolabı CES 2018'de ortaya çıktı

Hürriyet Haber
10.01.2018 - 09:51 | Son Güncelleme:

LG'nin LG InstaView ThinQ ismini verdiği akıllı buz dolayı CES 2018'de tanıtıldı. Ürün 29 inç boyutundaki dokunmatik ekranı ile dikkat çekiyor.

LG'nin yeni akıllı buzdolabı webOS yazılımına ve Amazon'un sesli asistanı Alexa desteğine sahip. Buna benzer bir çalışma daha önceden Windows 10 işletim sistemi ile yapılmıştı. Buzdolabında webOs desteği ile özel olarak dizayn edilen bir yazılım bulunuyor. Bu yazılım sayesinde yiyeceklerinizi sanal yapışkanlar ile etiketleyebilir ve isterseniz son kullanma tarihlerinizi girebilirsiniz.

LGnin yeni akıllı buzdolabı CES 2018de ortaya çıktı

Ayrıca buzdolabı bir sistem ile size bazı ürünlerin bittiğini bildirim olarak yollayabiliyor. Buzdolabının içerisini istediğiniz zaman geniş açılı panoramik bir kamera sayesinde uzaktan erişim sağlayıp görebiliyorsunuz. ThinQ konsepti kapsamında Nesnelerin İnterneti'ni kullanan diğer akıllı ThinQ ev aletleri ile de iletişime geçebiliyor. LG InstaView ThinQ için çıkış tarihi ve fiyat bilgisi henüz açıklanmadı.

Etiketler: LG'nin akıllı buzdolabı
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