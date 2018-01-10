LG'nin yeni akıllı buzdolabı CES 2018'de ortaya çıktı

LG'nin yeni akıllı buzdolabı webOS yazılımına ve Amazon'un sesli asistanı Alexa desteğine sahip. Buna benzer bir çalışma daha önceden Windows 10 işletim sistemi ile yapılmıştı. Buzdolabında webOs desteği ile özel olarak dizayn edilen bir yazılım bulunuyor. Bu yazılım sayesinde yiyeceklerinizi sanal yapışkanlar ile etiketleyebilir ve isterseniz son kullanma tarihlerinizi girebilirsiniz.

Ayrıca buzdolabı bir sistem ile size bazı ürünlerin bittiğini bildirim olarak yollayabiliyor. Buzdolabının içerisini istediğiniz zaman geniş açılı panoramik bir kamera sayesinde uzaktan erişim sağlayıp görebiliyorsunuz. ThinQ konsepti kapsamında Nesnelerin İnterneti'ni kullanan diğer akıllı ThinQ ev aletleri ile de iletişime geçebiliyor. LG InstaView ThinQ için çıkış tarihi ve fiyat bilgisi henüz açıklanmadı.