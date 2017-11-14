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    LG'nin VR başlığı UltraGear işte böyle olacak!

    Hürriyet Haber
    14.11.2017 - 06:47 | Son Güncelleme:

    Ortaya çıkan yeni patent, LG'nin beklenen sanal gerçeklik başlığının nasıl olacağı hakkında önemli ipuçları veriyor.

    LG, Oculus Rift ve HTC Vive'a bir rakip daha getiriyor. Cihazın prototipini zaten görmüştük, ve cihazın isminin LG UltraGear olacağı düşünülüyordu. Şimdi ise yeni sızan bir patent, cihazın son halinin nasıl görüneceğini bize gösteriyor.

    LetsGoDigital'de görülen patent, bu senenin geçtiğimiz zamanlarında gördüğümüz prototipten biraz daha farklı bir tasarım gösteriyor. En büyük değişikliklerden biri, başlığın ön tarafının açılabilmesi, böylece sanal gerçekliğin içine çeken dünyasından rahatlıkla kurtulmak mümkün hale geliyor.

    LGnin VR başlığı UltraGear işte böyle olacak

    Ayrıca başlığın içine entegre kulaklıklar da var. Skeçlerden biri, başlığın ön kısmı açıkken hâlâ müzik dinleyen bir kullanıcıyı gösteriyor. Arka kısımdaki ayar, cihazı sıkılaştırmak veya bollaştırmak için kullanılıyor.

    Başlığın SteamVR oyunlarını destekleyeceği doğrulanmış bulunuyor, yani cihaz piyasaya çıktığında faydalanabileceğiniz çok sayıda içerik olacak. Tabi cihazın tutulması için fiyatının da uygun olması gerek.

    İsminin LG UltraGear olması beklenen başlığın son halini ne zaman göreceğimiz hâlâ belli değil. En iyi tahmin, CES 2018 gibi görünüyor.

    Etiketler: vr
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