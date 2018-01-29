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LG'nin roadshow'u başladı, ilk durak İstanbul'du!

Selim ÖZTÜRK / selimozturk@hurriyet.com.tr
29.01.2018 - 09:15 | Son Güncelleme:

LG'de şu sıralar roadshow heyecanı var; zira İstanbul'da 20-21 Ocak tarihlerinde başlayan ve tüketicilerden de ilgi gören roadshow, Güney Kore merkezli teknoloji devinin TwinWash başta olmak üzere yeni beyaz eşya ürünlerini sergilediği ve anlattığı bir etkinlik... LG Electronics Türkiye, Tüketici Elektroniği ve Beyaz Eşya Satış Direktörü Ergün Altay, roadshow'un ilk gününde Hürriyet'e konuştu ve çift kapılı çamaşır makinesi TwinWash başta olmak üzere yeni çözümlerini anlattı.

İstanbul'da büyük bir AVM'de yeni bir roadshow'a başladınız. Sonraki durak neresi? 

TwinWash buzdolapları ve TwinWash çamaşır makineleri aslında tüketiciye ciddi derecede kolaylık sunan onun dışında dayanıklı tüketim malları olması itibariyle su ve elektrik sarfiyatında ciddi enerji tasarrufları sunan ve yine ciddi AR-GE çalışmaları sonunda ortaya çıkmış olan cihazlar. Bunları tüketiciye anlatarak fikir sahibi olmalarını istiyoruz. Şubat ayında İzmir’de, Mart ayında Bursa’da ve takip eden aylarda Ankara’da ve İzmir’de roadshow devam edecek. Son durak ise Adana olacak!

LGnin roadshowu başladı, ilk durak İstanbuldu

TwinWash'tan bahsedebilir misiniz? Diğer çamaşır makinelerinden ne farkı var?

TwinWash, aslında iki ayrı çamaşır makinesi ve iki ayrı motoru var. Bu makinelerin üst taraftaki kısmı 17 kilo yıkama ve 12 kilo kurutma kapasitesine sahipken, alt taraftaki yıkama kısmının da 3.5 kilo yıkama kapasitesi bulunuyor. Boyutlarının büyük olması sebebiyle ve Türkiye’deki mimari yapıyı düşünürsek, Türkiye’ye veya bölgeye özel Aralık ayında 12 kilo yıkama ve 8 kilo kurutma ve altta da 2 kilo yıkama kapasitesine sahip çamaşır makineleri getirdik.

LGnin roadshowu başladı, ilk durak İstanbuldu

Türkiye’deki evlerde genellikle çamaşır makineleri için özel bir oda ayrılıyor ve bunların standart ölçüleri derinlik ve genişlik olmak üzere 60 cm ve yeni getirdiğimiz makineleri bu boyutlara uygun olarak Türk tüketicisine getirmiş olduk. TwinWash’u daha geniş manada anlatmak istersek evlerde çamaşır yıkanırken en büyük problem  renklilerin ayrılmasıdır; çünkü 4 kişilik bir ailede hepimiz farklı renkler giyiyoruz; kazaklar, t-shirtler, pantolonlar gibi gibi. Ve bunları, tüm renklileri tek seferde yıkayamadığımız için haftanın yarım gününü çamaşır yıkamaya ayırabiliyor.

TwinWash ise renklileri ve diğer elbiseleri aynı anda yıkayıp kurutmamızı sağlıyor. Bu sayede siz üstte renkli çamaşırlarınızı yıkarken altta beyazlarınızı yıkayabiliyorsunuz ve bir seferde bu işi tamamlamış oluyorsunuz. Diğer bir konuda özellikle iç çamaşırları ve çocuk kıyafetleri ailelerin daha önem gösterdiği kıyafetler. Bu manada da onları diğer çamaşırlardan ayırarak çok daha sağlıklı bir ortamda yıkıyorsunuz. Böylelikle dediğim gibi insanlara hayat kolaylığı getirmiş oluyoruz. Normal bir çamaşır makinesini düşündüğünüzde, her seferinde kapağı kullanmak için eğilmek zorundasınız. Yeni makinelerimizde ise neredeyse eğilmeden bu işi halledebilirsiniz. Bu haliyle düşündüğünüzde gördüğünüz gibi belinize hiçbir ağırlık vermeden halledebiliyorsunuz. 

LGnin roadshowu başladı, ilk durak İstanbuldu

TurboWash ne işe yarıyor?

TurboWash teknolojisi, çamaşır yıkama işlemi başlarken suyu alttan bir hortum yardımıyla içeri alır ve makine yarıya kadar dolduktan sonra işlem başlar. TurboWash yıkama sisteminde de yukarıda 3 tane püskürtme kanalı vardır ve çamaşırın üzerine su püskürtülerek verilir. Bu sayede büyük bir su tasarrufu sağlarsınız ve su çamaşırlara yukarıdan geldiği için hasar ve yıpranmalar ciddi derecede azalır. Bu da çamaşır yıkama süresini önemli ölçüde kısaltır.

LGnin roadshowu başladı, ilk durak İstanbulduNormal çamaşır makinelerinin 1.5 saatte yıkadığını düşünürseniz süre azaldığı için hem su hem de enerji tasarrufu yapabiliyorsunuz. TwinWash aynı zamanda buharla yıkama teknolojisini de kullanıyor. Makinelerimiz bu sayede bakterilerin yüzde 99.9’unu yok ediyor. Bakteri öldürme konusunda İngiltere’de çok saygın bir kuruluştan bir sertifikamız da var. Ayrıca kurutma da yapabilen makineler, 8 kgiloya kadar çamaşırlarınızı kurutabiliyor.

Peki fiyatlar nasıl?

Satışlarımız aralık sonu gibi başladı. Bu makinenin müşteriye maliyeti üst tarafı 4799 TL, alt tarafı da 1799 TL. Kombine olarak düşündüğünüzde 6600 TL civarında bir fiyatla alabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi bunu minimum 7-8 sene kullanıyorsunuz  Bir arabayı dahi bu kadar kullanmıyorsunuz.

LCD ekranlı buzdolaplarını da anlatan Altay, sözlerini şöyle noktaladı:

"LG InstaView Door-in-Door buzdolabında, InstaView özelliği sayesinde sadece iki dokunuşla şeffaf hale gelen 33 inçlik bir dokunmatik LCD ekran bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar dolabın kapağını açmadan içindekileri anında görebiliyor ve kapıların açılıp kapanması sırasında kaybedilen soğuk hava da yüzde 41 azalarak besinlerin daha uzun süre taze kalmasını sağlıyor. Nem Dengeleyicili Sebzelik üst düzey nem seviyesini korurken inovatif FRESH Balancer tek bir düğmeye dokunarak sebzeliği kilitliyor, böylece meyve ve sebzelerin ilk günkü tazeliklerini koruyabiliyorlar."

Etiketler: Ergün Altay , Ergün Altay kimdir
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