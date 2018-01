Geçtiğimiz yıl tanıtılan robot portföyünün ardından LG Electronics (LG), CES 2018'de tanıtacağı üç yeni robotu ile dikkat çekiyor. LG, ticari olarak özellikle oteller, havaalanları ve süpermarketlerde kullanılmak üzere geliştirilen üç yeni konsept robotu piyasaya sürüyor. Bu yeni robotlar, LG'nin kendi alanında lider robotik teknolojilerini baz alan vizyonunu geleceğe taşıma konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.

LG'nin yeni CLOi (KLOH-ee olarak telaffuz ediliyor) robot markası çatısı altında olan "Serving Robot", "Porter Robot" ve "Shopping Cart Robot", yakın zamanda Kore'nin Incheon Uluslararası Havalimanı'nda başarılı deneme çalışmalarını tamamlayan "Airport Guide Robot" ve "Airport Cleaning Robot"'un izlerini takip ediyor. Son dönemde, Kore'nin en büyük finansal kuruluşlarından birine ait bir bankanın şubelerinde müşterilere bilgi sağlayan ve sunmak için denemeye katılan "The Affable Hub Robot" ve "The Lawn Mowing Robot" da the CLOi ailesinin üyeleri arasında yer alıyor.

"Serving Robot", konuklara ve müşterilere otellerde ve havaalanı salonlarında hızlı ve verimli bir şekilde yiyecek-içecek sunmayı amaçlıyor. Robot, yiyecek ya da içecekleri gün boyu teslim edebiliyor. Yerleşik raylı sistemi ile müşteriler tepsiyi kolaylıkla teslim alabiliyorlar. Teslimat onaylanmasıyla "Serving Robot" tek başına geri dönebiliyor.

Konuk odalarına bagaj teslim etmek üzere tasarlanan Porter Robot, otel konaklamasında yavaş servis ve uzun bekleme sürelerinin yol açabileceği rahatsızlığı en aza indiriyor. Porter Robot, ekspres check-in ve check-out hizmeti yapıp ödeme işlemlerini tamamlayabiliyor. Robot aynı zamanda, zaman sıkıntısı yaşayan misafirlerin hızlıca check-out yapmalarına ve bagajlarını dışarıda bekleyen arabaya hızlı bir şekilde teslim etmelerine imkan tanıyor.

LG, premium süpermarketlerde alışveriş deneyimini geliştirmek için robotik alanındaki bilgi birikiminden faydalanıyor. LG'nin Alışveriş Sepeti Robotu sayesinde, müşteriler robotun üzerinde barkod okuyucu yardımıyla ürünleri okutarak robotun ekranı üzerinde ürün fiyatlarını görüntüleyip, alışveriş listelerini gözden geçirebiliyorlar. Robot, alışveriş yapanları akıllı telefon uygulaması üzerinden seçtikleri ürünlere de yönlendirebiliyor.

LG'nin CLOi robotları, tüketici elektroniği ve ev aletleri için LG'nin yapay zeka markası olan ThinQ ürünleriyle paralel olarak geliştirilecek. LG CLOi, yapay zeka teknolojisinden yararlanan müşterilere hem duygusal etkileşim hem de yenilikçi kolaylık sağlamak için tasarlanan LG markasıdır.

"LG olarak, gelecekteki büyüme planımızın önemli bir parçası olan robot portföyümüzü müşterilerimizin hayatlarında gerçek anlamda rahatlık ve yenilik sağlayabilmek amacıyla genişletme konusunda kararlıyız." açıklamasını yapan LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Bölümü Başkanı Ryu Hye-jung, sözlerini şöyle sürdürüyor: "Robot endüstrisinin ilerlemesine katkıda bulunmak için yeni fırsatlar ararken ticari ve ev robotları özelinde de geniş bir ürün yelpazesi geliştirmeye devam edeceğiz."