Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
Haberler >Teknoloji>LG'nin katlanabilir telefonu yolda!

LG'nin katlanabilir telefonu yolda!

chip.com.tr
23.01.2018 - 07:03 | Son Güncelleme:

Esnek ekranlar, yakın gelecekte katlanabilir akıllı telefonların bir parçası olabilir!

LG geçen yıl gerçekleşen MWC'de sonraki iki yıl içerisinde katlanabilir bir akıllı telefon piyasaya sürebileceklerini açıklamıştı. Şimdiyse marka, yaptığı patent başvurularıyla bu konuda ciddi adımlar atıyor gibi görünüyor. Patentte görünen telefon, ZTE Axon M gibi bir cihazdan farklı olarak tek bir esnek ekrana sahip.

LGnin katlanabilir telefonu yolda

İnce çerçeveleri ve tablete benzer tasarımı ile kağıt üzerinde de olsa şık bir tasarıma sahip olan patent, esnek ekranların kırışma gibi sorunları olduğunu göstermiyor. Patentlerden birinde görülen cihazın ön yüzü esnek bir ekranla kaplıyken arka yüzünde adece kamera var gibi grünüyor. Diğer patentte ise cihazın dış yüzeyinde de bildirimleri ve saati kontrol etmeye yardımcı olan ince uzun bir şerit ekran bulunuyor.

Tahminler bu ya da benzer bir cihazın MWC 2018'e yetişmesi için çok erken olduğuna işaret ediyor. Yakında gerçekleşecek olan teknoloji fuarında markanın çok beklenen LG G7'yi duyurması beklenyor.

Etiketler: katlanabilir telefon
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri