LG'nin katlanabilir telefonu yolda!

LG geçen yıl gerçekleşen MWC'de sonraki iki yıl içerisinde katlanabilir bir akıllı telefon piyasaya sürebileceklerini açıklamıştı. Şimdiyse marka, yaptığı patent başvurularıyla bu konuda ciddi adımlar atıyor gibi görünüyor. Patentte görünen telefon, ZTE Axon M gibi bir cihazdan farklı olarak tek bir esnek ekrana sahip.





İnce çerçeveleri ve tablete benzer tasarımı ile kağıt üzerinde de olsa şık bir tasarıma sahip olan patent, esnek ekranların kırışma gibi sorunları olduğunu göstermiyor. Patentlerden birinde görülen cihazın ön yüzü esnek bir ekranla kaplıyken arka yüzünde adece kamera var gibi grünüyor. Diğer patentte ise cihazın dış yüzeyinde de bildirimleri ve saati kontrol etmeye yardımcı olan ince uzun bir şerit ekran bulunuyor.

Tahminler bu ya da benzer bir cihazın MWC 2018'e yetişmesi için çok erken olduğuna işaret ediyor. Yakında gerçekleşecek olan teknoloji fuarında markanın çok beklenen LG G7'yi duyurması beklenyor.