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    LG'nin bu telefonu sivrisinekleri etrafından kovuyor!

    Hürriyet Haber
    30.09.2017 - 05:55 | Son Güncelleme:

    LG'nin yeni telefonu LG K7'nin içinde özel bir sivrisinek kovma donanımı var!

    Telefon yapımcıları rakiplerinin önüne geçmek ve kalabalıktan ayrılmak için sürekli en yeni ve güçlü donanımlara doğru ilerliyorlar, ama görünüşe bakılırsa LG bu işi başka bir boyuta taşımış. Yeni LG telefon, sivrisinekleri kovuyor. Evet, doğru duydunuz. Hindistan'da yeni çıkan K7i akıllı telefon, ultrasonik ses dalgası yayan bir sivrisinek kovucuya sahip.

    Hindistan sivrisineklerin en çok bulunduğu ülkelerden olmasa da, sivrisineklerden yayılan hastalıklardan yoksun da değil. LG'nin sivrisinek kovucusu, telefonun arkasında bulunuyor ve eskiden evlerimizde kullandığımız kullanışlı böcek savar cihazlarla benzer bir mekanizma kullanıyor. Aslında LG için de yeni bir şey değil çünkü benzer teknolojileri LG'nin klima ve televizyon gibi ev eşyalarında görmüştük.

    LGnin bu telefonu sivrisinekleri etrafından kovuyor

    LG'nin "Mosquito Away" diye adlandırdığı teknoloji, cihazın içine yerleşik. Yani LG K7 ortalardayken, çıkardığı insan kulağına duyulamayan sesler sivrisinekleri uzak tutuyor. Bu donanım cihazın arkasında biraz kabarıklık yaptığı için isterseniz normal kapakla değiştirip bu kabartıdan kurtulabiliyorsunuz.

    Daha önceleri de sivri sinek kullanan uygulamalar görmüştük ama LG K7 bu iş için özel donanım barındıran bildiğimiz ilk telefon.

    Yüksek frekans ses çıkararak sivrisinek kovmaya çalışan teknolojilerin bilimsel kanıtlanmışlığı yok, o yüzden gerçekten bu iş için LG K7 almayı düşünüyorsanız, bunun yerine bilimsel olarak doğrulanmış başka bir yöntem kullanmanızı tavsiye ederiz.

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    Etiketler: LG , telefon , sivrisinek , lg k7
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