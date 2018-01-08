LG'den katlanabilen OLED TV

Günümüzde televizyonlar gün geçtikçe daha da inceleşiyor. Geçtiğimiz sene CES fuarında LG tarafından prototipi üretilen 18 inçlik bir OLED TV modeli, kullanıcılara sunulmuştu. Bu modelin özelliği ise rulo şeklinde kıvrılabiliyor olmasıydı. Geçen süre boyunca LG bu modeli daha da geliştirdi ve son haline getirdi.

CES 2018 fuarında tüketiciyle buluşacak model 65 inç boyutunda. Televizyonun stant kısmından yukarı doğru çıkan ekranı istediğiniz zaman stanttın içine kıvırarak koyabiliyorsunuz. Televizyon ile ilgili ortaya çıkan başka teknik özellikler ise OLED panele ve 4K çözünürlüğe sahip olması.