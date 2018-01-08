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LG'den katlanabilen OLED TV

Hürriyet Haber
08.01.2018 - 15:23 | Son Güncelleme:

CES 2018 fuarının yaklaşmasıyla birlikte tanıtılacak ürünlerde yavaş yavaş belli oluyor. Bu ürünler arasında LG'nin 65 inç büyüklüğündeki kıvrılabilir OLED TV modeli de var.

Günümüzde televizyonlar gün geçtikçe daha da inceleşiyor. Geçtiğimiz sene CES fuarında LG tarafından prototipi üretilen 18 inçlik bir OLED TV modeli, kullanıcılara sunulmuştu. Bu modelin özelliği ise rulo şeklinde kıvrılabiliyor olmasıydı. Geçen süre boyunca LG bu modeli daha da geliştirdi ve son haline getirdi.

LGden katlanabilen OLED TV

CES 2018 fuarında tüketiciyle buluşacak model 65 inç boyutunda. Televizyonun stant kısmından yukarı doğru çıkan ekranı istediğiniz zaman stanttın içine kıvırarak koyabiliyorsunuz. Televizyon ile ilgili ortaya çıkan başka teknik özellikler ise OLED panele ve 4K çözünürlüğe sahip olması. 

Etiketler: katlanabilir televizyon , LG kıvrılan televizyon
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