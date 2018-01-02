LG'den bir ilk: 88 inç büyüklüğünde 8K OLED televizyon!

4K çözünürlük ve HDR günümüzde halen standartlaşma sürecinde yer alırken, LG yeni teknolojiler konusunda elini çabuk tutmaya devam ediyor. Zira, 7680 × 4320 piksel çözünürlük sunan bu yeni panel, Full HD‘ye oranla 16 kat, UHD‘ye oranla ise dört kat daha fazla piksel sunuyor.

OLED panellerin LCD’ye göre birçok avantajı bulunuyor. LG yetkilileri, OLED teknolojisinde arkadan aydınlatma ihtiyacı olmadığı için 88 inç gibi devasa büyüklüklerde oldukça ince paneller üretebildiklerini dile getiriyorlar.





LG Display’in Genel Müdür Yardımcısı In-Byung Kang, dünyanın ilk 8K OLED ekranı konusunda bu seviyeye gelmenin 8K dönemi için bir kilometre taşı olduğunu belirtirken, OLED’in heyecan verici bir potansiyele sahip olduğunu ve enerji tüketimini ciddi oranda düşürdüğünü belirtiyor.

OLED henüz oldukça yeni nesil bir teknoloji. Bu nedenle LG Display, araştırma ve geliştirme çalışmalarını OLED üzerinde yoğunlaştırıyor. Böylece müşterilere ve pazarlara yeni nesi ürünler sunulması hedefleniyor.

shiftdelete'in haberine göre LG bu devasa ekranı CES 2018’de sergileyecek, ama fiyatı ve satış tarihi hakkında hiç bir bilgi yok. Ancak, genellikle bu tür ürünlerin tüketiciye hazır bir üründen ziyade konsept olduğunu unutmamak gerekiyor.