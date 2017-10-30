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    LG yeni monitörlerinde 'eğitim'e odaklandı

    Hürriyet Haber
    30.10.2017 - 15:23 | Son Güncelleme:

    LG’nin teknoloji temelli eğitim dünyasına kazandırdığı UltraGeniş serisi kavisli yeni monitörleri, özellikle eğitim süresi boyunca ekran önünde uzun zaman geçiren öğrenciler için bu süreyi deneyime dönüştürüyor.

    İdeal eğitim ortamları oluşturmak ve yeni kuşakları geleceğe hazırlanmak için okullarda kod yazımı, üç boyutlu teknoloji kullanımı, bilgisayar laboratuarları, uzaktan eğitim, her geçen yıl hızla yayılıyor. LG, bu amaçla eğitim dünyası için yeni ürünler geliştirmeye devam ediyor. LG’nin yeni ultra geniş kavisli monitörleri, özellikle bilgisayar temelli eğitim alan öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap veriyor. 178 derece görüş açısı sunan kavisli ergonomisi, 21:9 ekran ölçüsü insan anatomisi için ideal algılama özelliği sağlıyor. Üzerinde çalıştığınız konuda görüş alanınızı saran LG UltraGeniş kavisli monitörler, algılamayı kolaylaştırıyor.

    Bilgisayar temelli eğitim laboratuarlarında hızla ilk tercih olmaya başlayan LG UltraGeniş kavisli monitörler, özellikle güzel sanatlar, grafik tasarım, animasyon, oyunlaştırma, kod yazımı, produksiyon, dijital içerik üretimi gibi alanlarda eğitim gören öğrenciler için uygun bir yapıda bulunuyor.

    Etiketler: televizyon , monitör
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