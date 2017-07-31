LG V30'un çıkış tarihi belli oldu

LG'nin yeni telefonu V30'un 31 Ağustos'ta tanıtımının yapılacağı geçtiğimiz haftalarda dağıtılan basın davetiyeleri ile bildirilmişti. Şimdi ise LG V30'un satışa çıkacağı tarih duyuruldu.

Android Authority sitesinden alınan bilgilere göre Güney Kore'de 15 Eylül'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 28 Eylül'de satışa çıkıyor. ABD için 17 Eylül ön siparişlerin başlangıç tarihi olarak belirlenmiş. Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra daha önceki V serisi cihazlarından farklı olarak V30'un Avrupa pazarında da ilk defa boy gösterecek. Cihazın Avrupa pazarına çıkış tarihi henüz belli değil.

Sızıntılar LG'nin yeni telefonu V30'un LG'nin 6 inç kavisli OLED ekrana sahip ilk telefonu olacağını gösteriyor. Çift kamera, 3300 mAh pil ve kablosuz şarj özelliği ile gelmesi bekleniyor. LG V30'da daha önceki V serisi cihazlar gibi kamera ve multimedya özelliklerinin ön planda olacağı iddia ediliyor.