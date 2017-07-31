MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet>Teknoloji>LG V30'un çıkış tarihi belli oldu

    LG V30'un çıkış tarihi belli oldu

    Hürriyet Haber
    31 Temmuz 2017 - 12:18Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 12:32

    LG'nin en yeni telefonu LG V30'la ilgili yeni bilgiler internete düştü. V30'un resmi olarak satışa çıkış tarihi de belli oldu.

    LG'nin yeni telefonu V30'un 31 Ağustos'ta tanıtımının yapılacağı geçtiğimiz haftalarda dağıtılan basın davetiyeleri ile bildirilmişti. Şimdi ise LG V30'un satışa çıkacağı tarih duyuruldu.

    Android Authority sitesinden alınan bilgilere göre Güney Kore'de 15 Eylül'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 28 Eylül'de satışa çıkıyor. ABD için 17 Eylül ön siparişlerin başlangıç tarihi olarak belirlenmiş. Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra daha önceki V serisi cihazlarından farklı olarak V30'un Avrupa pazarında da ilk defa boy gösterecek. Cihazın Avrupa pazarına çıkış tarihi henüz belli değil.

    Sızıntılar LG'nin yeni telefonu V30'un LG'nin 6 inç kavisli OLED ekrana sahip ilk telefonu olacağını gösteriyor. Çift kamera, 3300 mAh pil ve kablosuz şarj özelliği ile gelmesi bekleniyor. LG V30'da daha önceki V serisi cihazlar gibi kamera ve multimedya özelliklerinin ön planda olacağı iddia ediliyor.

    Etiketler: LG , telefon , teknoloji
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri