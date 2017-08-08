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    LG V30'un tanıtım görselleri yayınlandı

    Hürriyet Haber
    08 Ağustos 2017 - 11:03Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 11:24

    LG’nin 31 Ağustos’ta tanıtılması beklenen yeni amiral gemisi LG V30’un tanıtım görselleri ortaya çıktı. Daha önce de bazı özellikleri internete sızan telefonun görüntüleri bakın nereden geldi?

    LG, V10 dan itibaren çıkan her yeni telefonun ses ve kamera özelliklerini tanıtmak için Joseph Gordon-Levitt ile çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde HitRecord’un internet sitesinde LG V30’un tanıtım filmi görselleri ortaya çıktı.

    LG V30un tanıtım görselleri yayınlandı

    İnternet sitesinde ortaya çıkan görüntülerde dış mekanda ve iç mekanda çekim yapıldığı görülüyor. Görsellerde önden ve arkadan görünen LG V30’un daha önce ortaya çıkan bilgiler doğrultusunda hafif kavisli FullVision bir ekranla (P-OLED) geleceği kesinleşti. Ayrıca arka tarafta çift kamera lensi, bir lazer sensörü ve parmak izi tarayıcısı bulunmakta.

    LG V30un tanıtım görselleri yayınlandı

    Yayılanan görseller LG V30’un kamera performansları hakkında fikir verdi. LG V30’da ikinci ekranı tamamen yok etmek yerine yazılımsal bir çözüm ile kullanıcıların karşısına çıkmayı planlıyor.

    LG’nin yeni amiral gemisi LG V30, 31 Ağustos’ta meraklılarıyla Berlin’de buluşacak.

    Etiketler: LG , LG V30 , telefon , akıllı telefon , teknoloji , V30
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