LG V30'un teknik özellikleri nasıl olacak?

LG’nin yeni amiral gemisi V30 yepyeni ve önemli gelişmelerle piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Daha önceki V serisi telefonlarında dikkat çeken LG, yine iddialı bir çıkış yapacak.

Ulaşılan bilgiler LG’nin daha önce kullandığı bildirimlere ve kısayollara hızlı bir şekilde ulaşmamızı sağlayan ikinci ekran teknolojisini yine V30’da da kullanacağını gösteriyor. Fakat bu sefer ekranın büyük olmasından faydalanarak, ekranın yan tarafına sığdırılmış hareketli bir bar halinde kullanılacak.

Tanıtım tarihi yaklaştıkça çeşitli özellikleri ortaya çıkan LG V30’da yuvarlak köşeleri ile birlikte 1440 x 2880 piksel QHD+OLED FullVision bir ekranın olması bekleniyor. Bunun yanı sıra kamerasıyla da önemli yenilikler yapan V30, f / 1.6 diyafram değerine sahip ilk akıllı telefon olacak.

LG V30’un 31 Ağustos’ta tanıtılması ve Eylül ayı sonunda raflarda yerini alması bekleniyor.