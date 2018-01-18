LG V30 Plus Türkiye'ye geliyor! İşte özellikleri ve fiyatı

Gelişmiş geniş açılı çift arka kamerası modülü 16MP standart açılı ve 13MP geniş açılı kameraya sahip olmasına rağmen, V20’nin modülünden daha ufak, böylece de V30+’ın arkadan neredeyse dümdüz görünmesine neden oluyor. En düzgün ve keskin görüntü elde edebilmek için ana standart açılı kamera Optical Image Stabilization (Optik Görüntü Dengelemesi - OIS), Electronic Image Stabilization (Elektronik Görüntü Dengelemesi - EIS) ve Laser Detection Auto Focus (Lazerle Tespit Eden Otomatik Odaklanma) ve Phase Detection Auto Focus’u (Görüntü Evresini Tespit Eden Otomatik Odaklanma) birleştiren Hybrid Auto Focus’a sahip.







LG V30 Plus özellikleri



6 inç Quad HD+ (2880 x 1440 pixels) OLED ekran, 18:9 en / boy, Corning Gorilla Glass 5

Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 işlemci, Adreno 540 GPU

4GB LPDDR4x RAM, 128GB (UFS 2.0) dahili bellek, microSD ile 2 TB’a kadar genişletilebilir bellek

Android 7.1.2 (Nougat) tabanlı LG UX 6.0+ arayüzü (Android 8.0 yükseltilecek)

Hibrid Çift SIM

16 megapiksel ana kamera, f / 1,6 açıklık, 71 derece geniş açılı lens, çift tonlu LED flaş, lazer otomatik odaklama, OIS, EIS, PDAF, 13 megapiksel ikinci kamera, f / 1.9 diyafram, 120 derece geniş açı.

5 megapiksel ön kmaera, 90 derece geniş açılı lens, f / 2,2 açıklık

Boyutlar: 151.7 x 75.4 x 7.3 mm; Ağırlık: 158g

Parmak izi sensörü

Su ve toza dayanıklılık (IP68), MIL-STD 810G sertifikası (askeri standartlarda dayanıklılık)

32-bit Gelişmiş Hi-Fi Quad DAC

Boyutlar: 151.7 x 75.4 x 7.3 mm; Ağırlık: 158g

4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz ve 5GHz), Bluetooth 5.0 LE, GPS, NFC, USB Type-C 2.0 (3.1 uyumlu)

Qualcomm Quick Charge 3.0 uyumlu 3.300mAh büyüklüğünde batarya, Kablosuz şarj



LG V30 Plus'ın fiyatı 4399 TL...