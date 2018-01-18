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LG V30 Plus Türkiye'ye geliyor! İşte özellikleri ve fiyatı

Hürriyet Haber
18.01.2018 - 12:53 | Son Güncelleme:

LG’nin V serisi en yeni akıllı telefonu LG V30+ Aurora Siyahı ve Bulut Grisi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle sadece Türk Telekom mağazalarında Ocak ayı sonu itibari ile kullanıcılarla buluşacak.

Gelişmiş geniş açılı çift arka kamerası modülü 16MP standart açılı ve 13MP geniş açılı kameraya sahip olmasına rağmen, V20’nin modülünden daha ufak, böylece de V30+’ın arkadan neredeyse dümdüz görünmesine neden oluyor. En düzgün ve keskin görüntü elde edebilmek için ana standart açılı kamera Optical Image Stabilization (Optik Görüntü Dengelemesi - OIS), Electronic Image Stabilization (Elektronik Görüntü Dengelemesi - EIS) ve Laser Detection Auto Focus (Lazerle Tespit Eden Otomatik Odaklanma) ve Phase Detection Auto Focus’u (Görüntü Evresini Tespit Eden Otomatik Odaklanma) birleştiren Hybrid Auto Focus’a sahip.

LG V30 Plus Türkiyeye geliyor İşte özellikleri ve fiyatı

LG V30 Plus özellikleri

6 inç Quad HD+ (2880 x 1440 pixels) OLED ekran, 18:9 en / boy, Corning Gorilla Glass 5
Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 işlemci, Adreno 540 GPU
4GB LPDDR4x RAM, 128GB (UFS 2.0) dahili bellek, microSD ile 2 TB’a kadar genişletilebilir bellek
Android 7.1.2 (Nougat) tabanlı LG UX 6.0+ arayüzü (Android 8.0 yükseltilecek)
Hibrid Çift SIM
16 megapiksel ana kamera, f / 1,6 açıklık, 71 derece geniş açılı lens, çift tonlu LED flaş, lazer otomatik odaklama, OIS, EIS, PDAF, 13 megapiksel ikinci kamera, f / 1.9 diyafram, 120 derece geniş açı.
5 megapiksel ön kmaera, 90 derece geniş açılı lens, f / 2,2 açıklık
Boyutlar: 151.7 x 75.4 x 7.3 mm; Ağırlık: 158g
Parmak izi sensörü
Su ve toza dayanıklılık (IP68), MIL-STD 810G sertifikası (askeri standartlarda dayanıklılık)
32-bit Gelişmiş Hi-Fi Quad DAC
Boyutlar: 151.7 x 75.4 x 7.3 mm; Ağırlık: 158g
4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz ve 5GHz), Bluetooth 5.0 LE, GPS, NFC, USB Type-C 2.0 (3.1 uyumlu)
Qualcomm Quick Charge 3.0 uyumlu 3.300mAh büyüklüğünde batarya, Kablosuz şarj

LG V30 Plus'ın fiyatı 4399 TL...

 

Etiketler: lg v30+ , lg v30 Plus , telefon
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