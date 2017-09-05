LG V30 ortaya çıktı, işte tüm özellikleri

Aylardır birçok özelliğini gördüğümüz LG V30 sonunda LG tarafından tanıtıldı. Yeni telefon, 2017'nin en iyi cihazlarından biri olmaya aday.

LG V30, LG G6 stili 18:9 orana sahip, kavlisli köşeli, çok ince kenarlı bir ekranla geliyor. OLED'e geçiş yapan V30'un ekranı parlak, dengeli ve tepkisel. Metal çerçeve, iki Gorilla Glass 5 cam parçası arasında sıkıştırılmış ve böylece ortaya üst seviye bir görünüm ve tasarım çıkıyor. V30'un içerisindekiler ise bir amiral gemisinden bekleyeceğiniz seviyede. Telefon, Snapdragon 835 işlemci, 4GB RAM, 64GB depolama alanı, microSD slotu ve çift kamerayla geliyor.





Çift kameralı LG V30, kamerasını geçen seneye göre bir miktar geliştirse de ana sensör hala 16MP. İkinci sensör ise 8MP'den 16MP'e yükseltilmiş. Bunun yanında fotoğraf çekmeye ve video kaydına yönelik manuel modlarda da geliştirmeler var. Telefonun ses kayıt yeteneklerindeki geliştirmeler ise dış gürültüyü daha iyi iptal etmeye izin veriyor.

Ses firması ESS ile beraber çalışan LG, yüksek ses kalitesi için V30'a bir Quad DAC eklemeyi ihmal etmiyor. Bu sayede pahalı kulaklıklarınız, ortalama bir Samsung Galaxy'ye veya iPhone'a kıyasla daha iyi ses veriyor. Bunun yanında ses tutkunları, birçok ayarı kurcalayarak kusursuza yakın bir ses elde edebiliyorlar.





LG V30 bazı özelliklerden fedakarlıkta da bulunuyor. İkinci ekran ve çıkarılabilir arka kapak telefonda artık bulunmuyor. Bunların yerini daha büyük, 3.300mAh'lik bir pil, IP68 su geçirmezlik ve kablosuz şarj alıyor.

Galaxy S8 Plus'tan biraz daha küçük olan cihaz, arka yüzünde ulaşması kolay bir konumda parmak izi sensörüne sahip. Yüz tanıma sistemi ise şaşırtıcı biçimde iyi çalışıyor. Eylül ortasında Kore'de satışa sunulacak olan LG V30, Avrupa ve Kuzey Amerika'da bu tarihten hemen sonra piyasaya sürülecek ve muhtemelen yılın en iyi telefonlarından birine dönüşecek.



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