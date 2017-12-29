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    LG V30 ne zaman satışa çıkıyor? İşte o tarih

    Hürriyet Haber
    29.12.2017 - 07:26 | Son Güncelleme:

    LG'nin uzun zamandır konuşulan yeni amiral telefonu LG V30'un çıkış tarihi netleşti. LG'nin yeni oyuncağı 25 Ocak'ta raflardaki yerini alacak. Peki LG V30 hangi özelliklerle geliyor dersiniz?

    LG'nin ses getirmesi beklenen yeni amiral telefonu LG V30'un çıkış tarihi 25 Ocak olarak belirlendi. Telefonun özelliklerini hatırlayacak olursak 18:9‘luk Full Vision ekran ile gelen cihaz ekran kasa oranıyla dikkat çekiyor. 

    LG V30 ne zaman satışa çıkıyor İşte o tarih

    Snapdragon 835işlemcisinden gücünü alan cihazda 4 GB RAM ve 64 / 128 GB olmak üzere farklı depolama alanı seçenekleri bulunuyor. Telefonun önemli bir diğer detayı da yüksek kaliteli ses verebilmesi. LG V20 zamanı Bang & Olufsen ile yapılan anlaşma geçerliliğini koruyor ve 32-bit Hi-Fi Quad DAC ses kalitesi güncellenerek V30’da da yer alıyor.

    Etiketler: telefon , lg v30 çıkış tarihi , lg v30 fiyatı
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