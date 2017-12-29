LG V30 ne zaman satışa çıkıyor? İşte o tarih

LG'nin ses getirmesi beklenen yeni amiral telefonu LG V30'un çıkış tarihi 25 Ocak olarak belirlendi. Telefonun özelliklerini hatırlayacak olursak 18:9‘luk Full Vision ekran ile gelen cihaz ekran kasa oranıyla dikkat çekiyor.







Snapdragon 835işlemcisinden gücünü alan cihazda 4 GB RAM ve 64 / 128 GB olmak üzere farklı depolama alanı seçenekleri bulunuyor. Telefonun önemli bir diğer detayı da yüksek kaliteli ses verebilmesi. LG V20 zamanı Bang & Olufsen ile yapılan anlaşma geçerliliğini koruyor ve 32-bit Hi-Fi Quad DAC ses kalitesi güncellenerek V30’da da yer alıyor.