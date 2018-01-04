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LG V30 ahududu kırmızısı rengiyle de geliyor!

Hürriyet Haber
04.01.2018 - 08:41 | Son Güncelleme:

LG V30, resmi olarak Türkiye'ye halen gelmedi ancak yurt dışında birkaç aydır satışta ve LG, bu cihaz için ahududu kırmızısı rengini de sundu.

LG V30 şu anda yurt dışında birkaç aydır satışta.Cihaz Türkiye'ye halen gelmedi ancak şirket, LG V30'un ahududu kırmızısı rengini de ortaya çıkardı. İlk olarak siyah, mavi, gümüş ve lavanta renk seçenekleriyle sunulan cihaz, şimdi de ahududu kırmızı rengiyle satılacak. LG'nin ahududu kırmızısı diye adlandırdığı renk, Samsung'un Galaxy S8 modelinde kullandığı roze pembe renginden daha koyu, kırmızı ve pembe tonları arasında bir renk olduğu görülüyor. 

LG V30 ahududu kırmızısı rengiyle de geliyor

Cihazın özellikleri arasında en dikkat çeken detay ise ekran-kasa oranı. Ekran noktasındaysa 18:9 görüntü oranı ve Full Visison ekrana sahip olan cihaz, Snapdragon 835 işlemcisiyle geliyor. 4 GB RAM - 64 GB ve 4 GB RAM- 128 GB depolama alanı seçenekleriyle gelen V 30, yüksek ve kaliteli ses özelliğiyle de gözleri üzerine çeviriyor. Son olarak cihazın arka kısmına 16 MP çözünürlükte çift kamera, ön kısmına ise 5 MP çözünürlükte ön kamera konumlandırılmış. 

Etiketler: Yeni Renk , Telefon
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