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    LG TwinWash Roadshow Ankara’ya geliyor

    Hürriyet Haber
    16.02.2018 - 12:50 | Son Güncelleme:

    LG Electronics (LG), LG TwinWash Roadshow etkinliğini Ankara’lılarla buluşturacak. Ankara’daki ilk etkinlik 23 – 28 Şubat tarihleri arasında Anatolium AVM’de, ikinci etkinlik ise 2 - 4 Mart tarihleri arasında Kentpark AVM’de düzenlenecek.

    LG Electronics (LG), TwinWash çamaşır makinesi ve Instaview Door-in-Door buzdolaplarını tanıtmak için AVM’lerde gerçekleştirmeye başladığı etkinliklere devam ediyor. Ankara’da gerçekleştirilecek etkinliğin ilk adresi 23 – 28 Şubat tarihleri arasında Anatolium AVM, ikinci adresi ise 2 - 4 Mart tarihleri arasında Kentpark AVM’de olacak.

    Roadshow kapsamında düzenlenen etkinlikte, aynı anda 2 farklı çamaşır grubunun eşzamanlı olarak yıkanmasına olanak sağlayan LG TwinWash’un Türkiye’ye özel olarak getirilen 14 kg’lık versiyonu kullanıcılara tanıtılacak. Kullanım kolaylığını artırmak için tasarlanan ve daha önce görülmemiş şık cam paneli ile dikkat çeken InstaView Door-in-Door buzdolabı da aynı etkinlikte tüketicilerle buluşacak.

    LG TwinWash Roadshow etkinliği, Ankara’dan sonra Ağustos ayının ortalarına kadar İzmir, Bursa ve Adana’da da tüketicilerle buluşacak.

    Etiketler: lg , lg twinwash , çamaşır makinesi , lg roadshow
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