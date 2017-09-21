LG Q6 Türkiye'de satışa çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı

LG Electronics, yeni akıllı telefonu LG Q6’yı Buz Platini (Ice Platinum), Astro Siyah (Astro Black), Terra Altın (Terra Gold) ve Mistik Beyaz (Mystic White) olmak üzere farklı renk seçenekleriyle birlikte Türkiye’deki kullanıcılarla buluştu. LG G6’nın ardından FullVision görüntü kalitesine sahip ilk akıllı telefon olan LG Q6'nın diğer öne çıkan özelliklerine gelince...

LG Q6, üst sınıf akıllı telefonlarda inceltilmiş çerçevenin büyüyen bir trend olduğu bugünlerde, bu özelliği geniş kullanıcı kitlelerine sunan orta sınıf fiyat kategorisindeki ilk akıllı telefon oldu. LG Q6’nın benzersiz 5.5-inç FHD+ FullVision ekranı, sahip olduğu 18:9 oranıyla video seyretme, oyun oynama ve birden fazla işle uğraşmayı sürükleyici hale getiriyor. Akıllı telefonun “çerçevesiz” şekli ekranı büyütmek için tasarlanmış olmasına rağmen ekrana yanlışlıkla dokunmanın da önüne geçiyor.

LG Q6, sahip olduğu kıvrımları ve yuvarlatılmış hatlarıyla ekranın köşelerine de uyum gösteriyor. Q6, şık metalik çerçevesiyle çok daha dayanıklı bir günlük kullanım deneyimi sağlayan hafif ve sağlam bir cihaz sunuyor.

LG G6’nın geliştirilmesi sırasındaki araştırmalardan yararlanan Q6, tek elle de kolayca kullanılabiliyor. Q6’nın kullanım kolaylığı sağlayan bir başka özelliği de tescilli Yüz Tanıma. Kullanıcıların, piyasadaki diğer yüz tanıma sistemleriyle karşılaştırıldığında çok daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde cihazı açmasını sağlıyor.

kıllı telefonun 100 derecelik özçekim kamerası, fotoğraf meraklılarının çaba harcamadan arkadaş ve aile fotoğraflarında kimsenin kadraj dışında kalmamasını sağlıyor. Kameranın sahip olduğu gelişmiş LG UX 6.0i, FullVision ekranın 18:9 oranının tüm avantajlarından faydalanıyor. Kare Kamera Modu, çekilen fotoğraf karelerinin paylaşılmasını kolaylaştırırken çoklu kare görüntülerle fotoğraf kolajları yaratılmasını da sağlıyor.



LG Q6’nın satış fiyatı 1.299 TL.

LG Q6 Özellikler

- Chipset: Qualcomm Snapdragon™ 435 Mobile Platform

- Ekran: 5.5-inç 18:9 FHD+ FullVision Ekran (2160 x 1080 / 442ppi)

- Hafıza: 3GB RAM / 32GB ROM

- Kamera: Arka 13MP Standart Açı / Ön 5MP Geniş Açı

- Batarya: 3,000mAh (yerleşik)

- İşletim Sistemi: Android 7.1.1 Nougat

- Boyut: 142.5 x 69.3 x 8.1mm

- Ağırlık: 149g

- Ağ: LTE / 3G / 2G

- Bağlantı: Wi-Fi 802.11 b, g, n / Bluetooth 4.2 / USB Type-B 2.0

- Diğer Özellikler: Yüz Tanıma / Google Asistan / Kare Kamera / Sabit Kayıt / FM Radyo