LG Innofest 2018'de öne çıkan son teknolojiler

Innofest 2018, bu yıl Güney Afrika’nın Cape Town şehrinde Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nden 300’ü aşkın perakendeci, iş ortağı ve müşterinin katılımıyla gerçekleşti. LG etkinlik ile beraber “ultra-premium” ürün geliştiricisi vizyonunu pekiştirmenin yanı sıra, en yeni ürünlerini ve çığır açan teknolojilerini katılımcılarla buluşturarak karlı bir şekilde büyümeyi hızlandırmayı hedefliyor.

Innofest 2018 etkinliğinde konuşan LG Electronics Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Kevin Cha şunları söyledi: “Günümüzde işletmeler her zaman olduğundan daha hızlı bir şekilde gelişiyorlar. Bu zorlu süreç boyunca başarıya ulaşmak ve bu noktada istikrarı yakalayabilmek için yaşanan bu değişime biz de ayak uyduruyoruz. Bölgeye yönelik geliştirdiğimiz premium ürün stratejisinden yola çıkarak Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’ndeki büyüme hızını ve karlılığı artırabilmek için iş planlarımızın temelini oluşturan çeşitli kanal ortaklarımızla çalışmayı sürdürmeyi hedefliyoruz.”

Etkinlikte LG, 2018 yılında pazara sunacağı premium ürünlere odaklandı. Ön plana çıkarılan bu ürünler arasında, CES 2018’de tanıtılan a9 Akıllı İşlemciye sahip 65 inçlik OLED TV LG W8; aynı anda iki farklı çamaşır grubunu yıkama özelliği ile LG TWINWash çamaşır makinesi ve LG InstaView buzdolabı yer aldı.

2018’de ayrıca gelişmiş Inverter teknolojisine sahip yeni klima çözümleri önemli bir yer tutacak. Geleneksel klimalar sadece açılıp kapatılabilirken, LG’nin Inverter teknolojisi bu döngüleri kontrol ederek soğutma işlemini daha verimli bir şekilde yönetebiliyor.