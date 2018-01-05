LG G7'yi beklemeyin, hiç gelmeyebilir!

Eğer tahminler doğruysa, LG G7 asla gerçek olmayabilir, ama merak etmeyin, telefon sadece farklı bir isimle piyasaya sürülecek gibi görünüyor. The Investor ve isimsiz bir LG yöneticisi arasında geçen söyleşiye göre şirketin yeni amiral gemisi 2018'in ilk yarısında piyasaya sürülecek, ancak küçük bir farkla; yeni cihazın isminde "iki rakamlı bir sayı" bulunacak.

Israr edildiğinde LG temsilcisi, yeni telefonun aslında G serisinden pek de farklı olmadığını, Samsung ve Apple'ın telefonlarını yeniden adlandırması gibi küçük bir değişiklikten bahsettiğini söyledi.





G serisinin yeni bir isme ihtiyacı var mı?



LG, akıllı telefon piyasasında ilginç bir konumda yer alıyor. 2017'de piyasaya sürülen LG G6 bir çok incelemeden yüksek notlar almasına rağmen, amiral gemisi takipçilerini çok da heyecanlandıran bir cihaz değildi.

Peki neden diye soruyor olabilirsiniz. Bunun birinci sebebi, Galaxy S8 Snapdragon 835'e sahipken LG G6'nın Snapdragon 821 ile satılması ve kablosuz şarj gibi teknolojilere sahip olmaması onun yarışta geri kalmasına sebep oldu.

Daha sonra piyasaya sürülen ve daha hesaplı LG Q6'nın LG G6 ile aynı tsarıma sahip olması ve ayırt edilemiyor olması, G6'nın itibarını iyice zedeledi. Eğer işe bu açıdan bakacak olursak, marka LG V30 gibi yenilikçi ve taze bir seriye ihtiyaç duyuyor olabilir.