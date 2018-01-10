Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
Haberler >Teknoloji>LG G7 ne zaman satışa çıkıyor? İşte o tarih

LG G7 ne zaman satışa çıkıyor? İşte o tarih

Hürriyet Haber
10.01.2018 - 09:53 | Son Güncelleme:

Akıllı telefon pazarının önemli oyuncularından olan LG'nin 2018'deki G serisi telefonunun çıkış tarihi kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Peki LG'nin yeni amiral modeli için tanıtım tarihi ne zaman?

Güney Kore merkezli şirket, amiral gemi serisini G2 ile yenilemişti ve Optimus eklentisini çıkarmıştı. Bu sayede büyük bir çıkış yakalayan LG, diğer modellerin de ise bu başarıyı devam ettirememişti. Her modelde birçok yenilik çıkarmasına rağmen istenilen sonuç alınamamıştı. Bu olayların sonucunda LG'nin G serisini yenileyeceği konusunda bilgiler bulunuyordu. 

LG G7 ne zaman satışa çıkıyor İşte o tarih

Şirketin bir sonraki amiral gemi modelinin ismi LG G7 olması bekleniyor. LG bu zamana kadar amiral gemisi modellerini Mart ayında tanıyordu. Şimdi ise Güney Kore'nin büyük operatörlerinden alınan bilgilere göre LG'nin yeni telefonu LG G7'nin çıkış tarihi 20 Nisan tarihine ertelenebilir. 

Etiketler: Ne zaman çıkacak?
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri