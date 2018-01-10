LG G7 ne zaman satışa çıkıyor? İşte o tarih

Güney Kore merkezli şirket, amiral gemi serisini G2 ile yenilemişti ve Optimus eklentisini çıkarmıştı. Bu sayede büyük bir çıkış yakalayan LG, diğer modellerin de ise bu başarıyı devam ettirememişti. Her modelde birçok yenilik çıkarmasına rağmen istenilen sonuç alınamamıştı. Bu olayların sonucunda LG'nin G serisini yenileyeceği konusunda bilgiler bulunuyordu.

Şirketin bir sonraki amiral gemi modelinin ismi LG G7 olması bekleniyor. LG bu zamana kadar amiral gemisi modellerini Mart ayında tanıyordu. Şimdi ise Güney Kore'nin büyük operatörlerinden alınan bilgilere göre LG'nin yeni telefonu LG G7'nin çıkış tarihi 20 Nisan tarihine ertelenebilir.