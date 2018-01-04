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LG G serisinde sona mı gelindi?

Hürriyet Haber
04.01.2018 - 12:05 | Son Güncelleme:

LG, aldığı bir kararla üst seviye akıllı telefonlarında kullandığı "G" ismini değiştirerek yeni bir adlandırmaya gidiyor. Acaba şirketin böyle bir karar almasının altında ne yatıyor?

LG, üst segmentli telefon modellerini G serisi adı altında topluyordu. Ancak şirket aldığı yeni bir kararla G serisini ortadan kaldırabilir. Bir LG yetkilsinin The Investor'a yapğtığı açıklamada, şirketlerin sektörde yeniden markalaşmak istemelerinin gayet doğal olduğunu belirtti. Yeni modellerin adının belirlendiği bilinirken bir başka LG yetkilisiyse yeni modellerin isminin 2 basamaklı bir numarayla gelebileceği açıkladı.

LG G serisinde sona mı gelindi

Şirketin bu hamleyle, düşük numaraları isme sahip cihazlarının düşük özellikli olacağı, büyük numaralı cihazlarının ise yüksek özelliklere sahip bir model algısı oluşacağı düşünülüyor. Yalnız LG, bu hareketin bir benzerini önceden de yapmıştı. Şirket, Optimus G adlı cihazının adını 2012 yılında değiştirerek LG G2 olarak lanse etmişti. 

Etiketler: Yeni Model , İsim değişikliği
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