LG esnek ekranlı telefonun peşinde!

LG, hafif, bükülebilir, esnek ekranlar üzerinde uzunca bir süredir araştırma yapıyor. Bu konu hakkında yaptığı araştırma ve geliştirmelerinin meyvesini de çok yakın bir zamanda alacak gibi görünüyor. Güney Koreli şirket, özellikle bu tür ekranları akıllı telefonlarla kullanıcılarla paylaştırma niyetinde.

LetsGoDigital tarafından ortaya çıkartılan 2016 tarihli bir patent, LG'nin ensek ve aynı zamanda genişletilebilir ekrana sahip bir cihaz üzerinde çalıştığını gösteriyor. Son zamanlarda Microsoft'un Andromeda veya diğer adıyla Surface Phone olarak bilinen katlanabilir ekranlı telefon patentinden çok daha farklı olan bu model, ekranın iki yanından tutup çekilerek, uzatılan bir ekran panelini temel alıyor.

Her iki tarafından tutup çekilerek daha geniş bir ekrana dönüşebilen bu akıllı telefon patenti, elbette ne zaman kanlı canlı şekilde karşımıza bilinmez. Hatta belki şirket, bu konuda edindiği tecrübeleri tamamen farklı bir alanda da karşımıza çıkartabilir. Ancak her ne olursa olsun, fikrin heyecan yarattığı bir gerçek.







Zira tipik bir akıllı telefon kullanırken, ekrana yerleşecek sanal klavye için görüntü alanından feragat etmeden, telefonu tutup çekerek klavye alanı açabilmek fazlasıyla çılgın bir fikir.

LG'nin bu patenti ayrıca diğer özellikleriyle elbette tipik bir akıllı telefon örneği sunuyor. Telefonda kablosuz modülden kameraya, mikrofondan çıkartılabilen bataryaya kadar her şey, bir akıllı telefondan bulmayı umduğunuz ölçüde tasarlanmış.

Fikir güzel; patentin de alınmış olması, gelecekte somut bir şeyler bekleyebileceğimizi gösteriyor. Ancak elbette akıllı telefon pazarının, esnek ekran teknolojilerinin kabul görebilmesi için bu anlamda olgunlaşması da şart. Aksi halde örneğini önceden çokça gördüğümüz gibi, zamanının ötesinde fütüristik bir model olarak karşımıza çıkıp, çabucak unutulan bir telefon da olabilir.



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