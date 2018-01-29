Lezzeti ayrı görüntüsü ayrı güzel 2 cupcake tarifi

KARDAN ADAM CUPCAKE

Malzemeler

Keki için 1 yumurta, 60 gram tereyağı, 1 su bardağı elenmiş un, 3/4 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, 30 gram kakao, 1 çay kaşığı karbonat, 1 paket vanilya. Üzeri için 1 paket toz kremşanti, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı hindistancevizi, 24 marshmallow şeker, 12 küçük kare çikolata, 12 adet kavrulmuş dolmalık fıstık, süsleme şekerleri.

Hazırlanışı

Tereyağınızı, toz şekerinizi ve vanilyanızı bir mikser yardımıyla krema kıvamını elde edene kadar karıştırın. Üzerine un, karbonat ve sütü ekleyip karıştırmaya devam edin. Başka bir kapta yumurtanızı çırpıp bu karışıma ilave edip karıştırmaya devam edin. Muffin kaplarınıza kâğıtlarınızı yerleştirdikten sonra bu karışımı eşit bir şekilde kaplara paylaştırın. Fırınınızı 180 dereceye ayarlayın ve 20-25 dakika kadar pişirin. Piştikten sonra tel ızgaranın üzerine alın ve soğumaya bırakın. Kremşantinizi sütle karıştırın ve katı bir kıvam alana kadar çırpmaya devam edin. Daha sonra bu kremşanti karışımını soğumuş keklerinizin üzerine sürün ve üzerlerine bol bol hindistancevizi serpin. Marshmallow şekerleri de birleştirip kardan adamınızı hazırlayın ve üzerine hindistancevizi serperek kar görüntüsünü verin. Dolmalık fıstıklarla burun çikolatalarla şapka, şekerlerle düğmeleri ve gözleri yapın. Eğlenceli cupcake’iniz hazır!

BEYAZ ÇİKOLATA DOLGULU CUPCAKE

Malzemeler

Keki için 2 yumurta, 3/4 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı yoğurt, 150 mililitre sıvı yağ, 2 orta boy rendelenmiş limon kabuğu, 1,5 su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu, 2,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu. Beyaz çikolata dolgusu için 150 mililitre krema, 200 gram beyaz çikolata. Kreması için 250 gram pudra şekeri, 125 gram oda sıcaklığında tereyağı, 1 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu, 1 rendelenmiş limon kabuğu, 1 yemek kaşığı süt.

Hazırlanışı

Fırınınızı önceden 180 derecede ısıtın ve muffin kalıplarınıza kâğıtlarınızı yerleştirip hazır bekletin. Rendelediğiniz limon kabuğunu, toz şekerle birlikte ovalayın ve üzerine yumurtayı ekleyip krema kıvamına gelene kadar çırpın. Üzerine limon suyunu, sütü ve sıvı yağı ekleyip karıştırmaya devam edin. Homojen bir kıvam elde ettiğinizde unu ve kabartma tozunu ekleyip bir mikserle iyice karıştırın. Bu karışımız eşit bir şekilde muffin kaplarının içine doldurun ve ısıttığınız fırında 30 dakika kadar pişirin. Beyaz çikolata dolgusunu hazırlamak için beyaz çikolatalarınızı kırıp sıcak su dolu bir kabın içine yerleştirdiğiniz bir kapta eritin. Kremayı ekleyin ve iyice karıştırıp buzdolabında saklayın. Pişirdiğiniz kekleri soğuması için oda sıcaklığında bekletin ve soğuduktan sonra orta kısımlarını bir bıçak yardımıyla açıp içine bu beyaz çikolata karışımıyla doldurun. Üzerine çıkardığını kek parçalarını kapatın. Başka bir yerde pudra şekeri ve limonu karıştırın üzerine süt ve taze sıkılmış limon suyunu eklediğiniz kremayı yüksek devirde mikserde karıştırın. Buzdolabında kısa bir süre beklettikten sonra krema torbasına doldurup cupcake’lerinizin üzerine sıkın.

CUPCAKE'LE YETİNMEYENLERE BİR DE ENFES TART TARİFİMİZ VAR