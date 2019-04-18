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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Pasta Tarifleri>Zürafa desenli rulo pasta tarifi
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Zürafa desenli rulo pasta tarifi

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Zürafa desenli rulo pasta tarifi

Deseniyle dikkatleri üerine toplayan, lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakan bir tatlı, zürafa desenli rulo pasta. Onun için muz ve kremanın enfes buluşması da diyebiliriz. Bu çok lezzetli ve ilgi çekici rulo pastamızı denemek isterseniz, zürafa desenli rulo pastamızın tarifi hemen aşağıda…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 4 yumurta
  • 1 su bardağından biraz eksik şeker
  • 1 su bardağından biraz eksik un
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 1 adet muz

Desen yapmak için:

  • 2 tatlı kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı kakao

Kreması için:

  • 2 su bardağı süt
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı nişasta
  • 3 yemek kaşığı şeker
  • 1 paket vanilya
  • 75 gram tereyağı

Hazırlanışı

Pandispanyayı yapmaya başlayın. Yumurtaların beyazını derin bir karıştırma kabına ayırıp köpürene kadar çırpın.

Yavaş yavaş şekeri ilave edin. Yumurta beyazları ve şekeri güzelce karıştırın.

Daha sonra yumurta sarıları da sırayla karışıma ekleyip karıştırın.

Un, kabartma tozu ve vanilyayı ilave edip bütün malzemelerin güzelce karıştığına emin olun.

4-5 yemek kaşığı kadar hamur karışımını küçük bir kaba aktarın.

2 tatlı kaşığı unu küçük kaptaki hamura ekleyip karıştırın.

Kakaoyu da büyük kaptaki hamur karışımının içine ilave edin.

Küçük kaba ayırdığınız hamur karışımını krema sıkma torbasına aktarın.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine krema sıkma torbasındaki hamuru kullanarak zürafa deseni çizin.

Fırın tepsisindeki zürafa desenli sade hamurların üzerine derin kapta kalan kakaolu hamuru dökün.

Bu işlemi yaparken kaşıktan faydalanın. Hamur miktarı fazla olmadığı için hamuru direkt olarak dökerseniz tepsiye tam olarak yayılmayabilir.

Önceden 180 derece ısıtılmış fırında 10 dakika kadar pişirin.

Kek pişerken muhallebiyi hazırlayın.

Süt, un, nişasta ve şekeri bir tencerede karıştırıp pişirin.

En son vanilya ve tereyağını ilave ederek karışımı mikser kullanarak karıştırın.

Pişen keki düz bir zemine alıp ılınmasını bekleyin.

Hazırladığınız kremayı kekin her yerine gelecek şekilde yaydırın.

Muzu uzunlamasına ikiye bölün ve pandispanyanın kısa ucuna yerleştirin.

Yağlı kağıdı yavaşça kaldırarak kekinizi rulo yapın.

Rulo pastanızı temiz bir yağlı kağıda alıp sarın.

Buzdolabında 3 saat kadar dinlendirdikten sonra hemen servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

 

Fotoğraf: Alamy
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